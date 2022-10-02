02 октября 2022

Британия приобретет корабли для защиты подводных трубопроводов

© Служба новостей «URA.RU»
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Безопасность газопроводов в Британии будут обеспечивать специальные корабли Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Великобритания приобретет два специальных корабля для защиты трубопроводов и подводных кабелей. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

«Я могу объявить, что недавно мы взяли на себя обязательство в отношении двух специальных кораблей с возможностями обеспечивать безопасность наших кабелей и трубопроводов», — сказал Уоллес. Его слова приводит телеканал Sky News.

Оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток в ночь на 26 сентября. Затем, в ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Основная версия произошедшего на сегодня — спланированная диверсия. При этом, по мнению бывшего старшего советника министра обороны США Дугласа Макгрегора, возможность серьезно повредить трубы газопровода была лишь у Великобритании и США. В Болгарии выразили опасение, что после атак на «Северные потоки» Пентагон может дойти до того, что нанесет удар по Запорожской АЭС.

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Великобритания приобретет два специальных корабля для защиты трубопроводов и подводных кабелей. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. «Я могу объявить, что недавно мы взяли на себя обязательство в отношении двух специальных кораблей с возможностями обеспечивать безопасность наших кабелей и трубопроводов», — сказал Уоллес. Его слова приводит телеканал Sky News. Оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток в ночь на 26 сентября. Затем, в ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Основная версия произошедшего на сегодня — спланированная диверсия. При этом, по мнению бывшего старшего советника министра обороны США Дугласа Макгрегора, возможность серьезно повредить трубы газопровода была лишь у Великобритании и США. В Болгарии выразили опасение, что после атак на «Северные потоки» Пентагон может дойти до того, что нанесет удар по Запорожской АЭС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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