Британия приобретет корабли для защиты подводных трубопроводов

02 октября 2022 в 23:56 Размер текста - 17 +

Безопасность газопроводов в Британии будут обеспечивать специальные корабли Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Великобритания приобретет два специальных корабля для защиты трубопроводов и подводных кабелей. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. «Я могу объявить, что недавно мы взяли на себя обязательство в отношении двух специальных кораблей с возможностями обеспечивать безопасность наших кабелей и трубопроводов», — сказал Уоллес. Его слова приводит телеканал Sky News. Оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток в ночь на 26 сентября. Затем, в ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Основная версия произошедшего на сегодня — спланированная диверсия. При этом, по мнению бывшего старшего советника министра обороны США Дугласа Макгрегора, возможность серьезно повредить трубы газопровода была лишь у Великобритании и США. В Болгарии выразили опасение, что после атак на «Северные потоки» Пентагон может дойти до того, что нанесет удар по Запорожской АЭС.

Великобритания приобретет два специальных корабля для защиты трубопроводов и подводных кабелей. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. «Я могу объявить, что недавно мы взяли на себя обязательство в отношении двух специальных кораблей с возможностями обеспечивать безопасность наших кабелей и трубопроводов», — сказал Уоллес. Его слова приводит телеканал Sky News. Оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток в ночь на 26 сентября. Затем, в ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Основная версия произошедшего на сегодня — спланированная диверсия. При этом, по мнению бывшего старшего советника министра обороны США Дугласа Макгрегора, возможность серьезно повредить трубы газопровода была лишь у Великобритании и США. В Болгарии выразили опасение, что после атак на «Северные потоки» Пентагон может дойти до того, что нанесет удар по Запорожской АЭС.