Экс-советник главы Пентагона: стремление к войне с РФ доведет НАТО до распада

03 октября 2022 в 00:14 Размер текста - 17 +

Большинство членов НАТО не желает войны с Россией Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО в случае сохранении антироссийского курса ждет неминуемый распад. Такое мнение выразил полковник в отставке и бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. По его словам, большинство членов альянса не желают вступать в открытую вооруженную конфронтацию с Москвой. Я думаю, что он (Президент РФ Владимир Путин — прим. URA.RU) собирается урегулировать конфликт Украине на приемлемых для России условиях, которые нам [членам НАТО] могут не понравиться. Но, помимо Польши, никто в НАТО не заинтересован в войне с Россией. Если мы будем продолжать придерживаться этой линии, мы увидим, как НАТО просто-напросто распадется на части и исчезнет», — заявил Макгрегор в интервью телеканалу Fox News. Он подчеркнул, что помимо Польши и небольшого числа американских политиков, никто не заинтересован в войне с Россией. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины объявлена президентом РФ Владимиром Путиным с 24 февраля. На протяжении всего периода страны НАТО активно поддерживают Киев, отправляя ему партии вооружения и денежные транши. Однако, как сообщало издание Global Times, участники Североатлантического альянса не считают украинскую сторону в конфликте на Украине своим союзником, а использует ее в своих интересах, «де-факто как пушечное мясо». Утверждалось, что таким образом НАТО стремится «истощить» Россию конфликтом.

НАТО в случае сохранении антироссийского курса ждет неминуемый распад. Такое мнение выразил полковник в отставке и бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. По его словам, большинство членов альянса не желают вступать в открытую вооруженную конфронтацию с Москвой. Я думаю, что он (Президент РФ Владимир Путин — прим. URA.RU) собирается урегулировать конфликт Украине на приемлемых для России условиях, которые нам [членам НАТО] могут не понравиться. Но, помимо Польши, никто в НАТО не заинтересован в войне с Россией. Если мы будем продолжать придерживаться этой линии, мы увидим, как НАТО просто-напросто распадется на части и исчезнет», — заявил Макгрегор в интервью телеканалу Fox News. Он подчеркнул, что помимо Польши и небольшого числа американских политиков, никто не заинтересован в войне с Россией. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины объявлена президентом РФ Владимиром Путиным с 24 февраля. На протяжении всего периода страны НАТО активно поддерживают Киев, отправляя ему партии вооружения и денежные транши. Однако, как сообщало издание Global Times, участники Североатлантического альянса не считают украинскую сторону в конфликте на Украине своим союзником, а использует ее в своих интересах, «де-факто как пушечное мясо». Утверждалось, что таким образом НАТО стремится «истощить» Россию конфликтом.