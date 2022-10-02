Женщины пермского города шьют термобелье и балаклавы для мобилизованных

Женщины Кунгура собираются помочь мобилизованным бойцам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Женщины из Кунгура (Пермский край) объединились, чтобы помочь мобилизованных землякам. Городские швеи создали группу в соцсети «ВКонтакте» и объявили сбор средств.

«Женщины объединяются по городам РФ и шьют для наших солдат самое необходимое. Нас пока не много, всего 11 человек. Мы своими силами шьем кто, что может и умеет: термобелье, трусы, кофты, балаклавы и многое другое. Ткани берем из своих запасов, но они уже на исходе», — указано в группе «Шьем нашим воинам — Кунгур» в соцсети.

За первый день сбора средств кунгурским волонтерам удалось собрать свыше 20 тысяч рублей. Они также приобрели 12 погонных метров ткани для работы. Вся информация о денежных поступлениях и расходах опубликована на странице сообщества.

О том, что в пермском сообществе рыбаков собирают вещи и деньги для нужд мобилизованных, URA.RU писало ранее. На этот призыв сразу откликнулись десятки неравнодушных граждан, готовых помочь.

В России 21 сентября началась частичная мобилизация. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. Всего призвать на военную службу планировали 300 тысяч резервистов. В конце сентября Пермский край выполнил план по частичной мобилизации жителей.