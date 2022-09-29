Пермские рыбаки помогают мобилизованным

Рыбаки готовы обеспечить нуждающихся призывников необходимой одеждой и вещами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Организаторы пермского сообщества рыбаков «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» собирают вещи и деньги для мобилизованных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал создатель группы Рафаэль Рахматуллин.

«Я работаю в рыболовном магазине и в первые же дни после частичной мобилизации, к нам начали приходить призывники. Видно, что некоторые отдают буквально последнее, чтобы приобрести необходимое обмундирование. И я решил помочь, сначала сам — купил 10 комплектов термобелья. А после привлек нашу банду рыбаков, нас много, около 60000 человек», — поделился подробностями Рахматуллин.

Сообщение о сборе вещей и денег для нуждающихся, мужчина выложил в соцсети только вчера. Но на призыв почти сразу откликнулись десятки рыбаков, готовых помочь. Кто-то скидывает деньги, кто-то готов принести необходимые вещи и одежду. Почти сразу поступила первая просьба о помощи — одному из призывников помогут собраться на фронт уже сегодня. Также, Рахматуллин договорился со швеей, которая будет бесплатно шить для призывников необходимые вещи, нужна только ткань.

Завтра, рыбаки планируют отправить первую посылку с гуманитарной помощью в Белгород. Также, сообщество готово принять любую помощь от пермяков, не только от любителей рыбалки. Всегда нужны спальники, теплые вещи, белье, обувь, чайники, медикаменты. Нуждающимся в помощи или желающим помочь, нужно написать в группу «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.