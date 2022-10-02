Кадыров отправил подкрепление чеченскому спецназу на Украину

03 октября 2022 в 03:48 Размер текста - 17 +

Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украину было отправлено дополнительное подразделение бойцов из Чечни, еще одно боевое формирование готовится к отправке в ближайшее время. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров. «Мы отправили на Украину еще одно подразделение обученных бойцов. Готовится к отправке в ближайшее время еще одно боевое формирование», — написал он в своем telegram-канале. Глава Чечни возмутился контрнаступлением ВСУ и призвал Союзные войска к скорейшему возвращению позиций. «Сатанисты зашли в несколько населенных пунктов, но это не означает, что они выигрывают. Все эти города и поселки освобождали мы. И мы же снова освободим их от поганых нациков», — заявил он. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Активное участие в боевых действиях принимают бойцы отряда «Ахмат» из Чечни. Ранее Кадыров опубликовал кадры, на которых изображен подбитый чеченскими бойцами квадрокоптер. На его боевом заряде он заметил надпись: «Привет из Нью-Йорка». Также глава Чечни объяснял уклонистам значимость частичной мобилизации. По его словам, Россия находится в опасности из-за украинских националистов, которые желают ее разрушения. Мобилизация призвана не допустить этого.

На Украину было отправлено дополнительное подразделение бойцов из Чечни, еще одно боевое формирование готовится к отправке в ближайшее время. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров. «Мы отправили на Украину еще одно подразделение обученных бойцов. Готовится к отправке в ближайшее время еще одно боевое формирование», — написал он в своем telegram-канале. Глава Чечни возмутился контрнаступлением ВСУ и призвал Союзные войска к скорейшему возвращению позиций. «Сатанисты зашли в несколько населенных пунктов, но это не означает, что они выигрывают. Все эти города и поселки освобождали мы. И мы же снова освободим их от поганых нациков», — заявил он. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Активное участие в боевых действиях принимают бойцы отряда «Ахмат» из Чечни. Ранее Кадыров опубликовал кадры, на которых изображен подбитый чеченскими бойцами квадрокоптер. На его боевом заряде он заметил надпись: «Привет из Нью-Йорка». Также глава Чечни объяснял уклонистам значимость частичной мобилизации. По его словам, Россия находится в опасности из-за украинских националистов, которые желают ее разрушения. Мобилизация призвана не допустить этого.