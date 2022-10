The New York Times назвала проблемы Украины на пути в НАТО

Украина собирается вступить в НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины Вступление Украины в НАТО может усилить противостояние с Россией, также Киеву придется долго ждать вступления в альянс. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Эксперты предупреждают, что членство Украины в НАТО на данный момент кажется в лучшем случае недостижимым. Процесс может занять как минимум несколько месяцев, а то и лет», — пишет The New York Times. Издание отмечает, что Россия рассматривает расширение НАТО как угрозу. Поэтому желание Украины вступить в альянс давно является источником конфликта, сообщает СМИ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина в ускоренном порядке подает заявку в НАТО, сообщает Vse42.ru. В офисе президента Украины заявили, что заявка обозначит вектор развития страны и выразили надежду на прямое столкновение НАТО с Россией. В альянсе пока не готовы принять Украину в ускоренном порядке, отметил Генсек альянса Йенс Столтенберг. В Белом доме также считают, что сейчас не время для обсуждения членства Киева в НАТО, передает RT.

