The New York Times назвала проблемы Украины на пути в НАТО

Вступление Украины в НАТО может усилить противостояние с Россией, также Киеву придется долго ждать вступления в альянс. Об этом сообщает американская газета The New York Times.
«Эксперты предупреждают, что членство Украины в НАТО на данный момент кажется в лучшем случае недостижимым. Процесс может занять как минимум несколько месяцев, а то и лет», — пишет The New York Times.
Издание отмечает, что Россия рассматривает расширение НАТО как угрозу. Поэтому желание Украины вступить в альянс давно является источником конфликта, сообщает СМИ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина в ускоренном порядке подает заявку в НАТО, сообщает Vse42.ru. В офисе президента Украины заявили, что заявка обозначит вектор развития страны и выразили надежду на прямое столкновение НАТО с Россией. В альянсе пока не готовы принять Украину в ускоренном порядке, отметил Генсек альянса Йенс Столтенберг. В Белом доме также считают, что сейчас не время для обсуждения членства Киева в НАТО, передает RT.
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Вступление Украины в НАТО может усилить противостояние с Россией, также Киеву придется долго ждать вступления в альянс. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Эксперты предупреждают, что членство Украины в НАТО на данный момент кажется в лучшем случае недостижимым. Процесс может занять как минимум несколько месяцев, а то и лет», — пишет The New York Times. Издание отмечает, что Россия рассматривает расширение НАТО как угрозу. Поэтому желание Украины вступить в альянс давно является источником конфликта, сообщает СМИ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина в ускоренном порядке подает заявку в НАТО, сообщает Vse42.ru. В офисе президента Украины заявили, что заявка обозначит вектор развития страны и выразили надежду на прямое столкновение НАТО с Россией. В альянсе пока не готовы принять Украину в ускоренном порядке, отметил Генсек альянса Йенс Столтенберг. В Белом доме также считают, что сейчас не время для обсуждения членства Киева в НАТО, передает RT.