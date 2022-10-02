Финская авиакомпания отказала в регистрации рейса женщине, летевшей через Хельсинки в Тюмень

03 октября 2022 в 05:41 Размер текста - 17 +

Авиакомпания FinnAir отказалась регистрировать на рейс женщину, летевшую из Хельсинки в Тюмень (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Финская авиакомпания FinnAir в аэропорту Дюссельдорфа (Германия) отказала провести регистрацию рейсов пассажирам с российскими паспортами, в числе которых была женщина с ребенком, летевшая через Хельсинки (Финляндия) в Тюмень. Об этом сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на слова очевидца событий. Изданию «Фонтанка» рассказал очевидец Валентин, что в числе тех пассажиров, которым отказали в регистрации, была женщина с ребенком. Она собиралась через Хельсинки прилететь в Тюмень на похороны. «Сказали, что по новому закону россиян не сажают. <…> Так как представителя FinnAir в аэропорту Дюссельдорфа нет, то мы вызвали полицию», — сообщил мужчина. Произошедшую ситуацию полиция не решила, добавил он. Ранее URA.RU писало, что Финляндия с 30 сентября запретила въезд для россиян по шенгенским визам. Кроме того, республика планирует построить забор на границе с Российской Федерацией.

Финская авиакомпания FinnAir в аэропорту Дюссельдорфа (Германия) отказала провести регистрацию рейсов пассажирам с российскими паспортами, в числе которых была женщина с ребенком, летевшая через Хельсинки (Финляндия) в Тюмень. Об этом сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на слова очевидца событий. Изданию «Фонтанка» рассказал очевидец Валентин, что в числе тех пассажиров, которым отказали в регистрации, была женщина с ребенком. Она собиралась через Хельсинки прилететь в Тюмень на похороны. «Сказали, что по новому закону россиян не сажают. <…> Так как представителя FinnAir в аэропорту Дюссельдорфа нет, то мы вызвали полицию», — сообщил мужчина. Произошедшую ситуацию полиция не решила, добавил он. Ранее URA.RU писало, что Финляндия с 30 сентября запретила въезд для россиян по шенгенским визам. Кроме того, республика планирует построить забор на границе с Российской Федерацией.