Shot: полиция проверяет Собчак по статье о пропаганде ЛГБТ

Зритель Ксении Собчак обратился в полицию, сообщили СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полиция проверяет телеведущую Ксению Собчак по статье о пропаганде ЛГБТ после обращения одного из ее зрителей. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Полиция проверяет Собчак по статье о гей-пропаганде. В полицию обратился один из зрителей ее канала по фамилии Солдатов. Он возмутился тем, что в одном из роликов говорится о нетрадиционных сексуальных отношениях и это смотрят в том числе дети», — пишет telegram-канал Shot.

Он попросил провести проверку по статье 6.21 кодекса об административных правонарушениях. Неизвестно, о каком именно ролике Собчак идет речь. Shot предполагает, что причиной могло стать интервью Собчак с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, где обсуждался каминг-аут спортсменки. На видео был дисклеймер 18+.