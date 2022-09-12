Shot: полиция проверяет Собчак по статье о пропаганде ЛГБТ

Полиция проверяет телеведущую Ксению Собчак по статье о пропаганде ЛГБТ после обращения одного из ее зрителей. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Полиция проверяет Собчак по статье о гей-пропаганде. В полицию обратился один из зрителей ее канала по фамилии Солдатов. Он возмутился тем, что в одном из роликов говорится о нетрадиционных сексуальных отношениях и это смотрят в том числе дети», — пишет telegram-канал Shot.
Он попросил провести проверку по статье 6.21 кодекса об административных правонарушениях. Неизвестно, о каком именно ролике Собчак идет речь. Shot предполагает, что причиной могло стать интервью Собчак с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, где обсуждался каминг-аут спортсменки. На видео был дисклеймер 18+.
Заявление о пропаганде ЛГБТ в ролике Собчак поступило в УВД по Западному округу Москвы, сообщает сайт MK.RU со ссылкой на источник. Издание также отмечает, что полиция проводит проверку.
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Полиция проверяет телеведущую Ксению Собчак по статье о пропаганде ЛГБТ после обращения одного из ее зрителей. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Полиция проверяет Собчак по статье о гей-пропаганде. В полицию обратился один из зрителей ее канала по фамилии Солдатов. Он возмутился тем, что в одном из роликов говорится о нетрадиционных сексуальных отношениях и это смотрят в том числе дети», — пишет telegram-канал Shot. Он попросил провести проверку по статье 6.21 кодекса об административных правонарушениях. Неизвестно, о каком именно ролике Собчак идет речь. Shot предполагает, что причиной могло стать интервью Собчак с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, где обсуждался каминг-аут спортсменки. На видео был дисклеймер 18+. Заявление о пропаганде ЛГБТ в ролике Собчак поступило в УВД по Западному округу Москвы, сообщает сайт MK.RU со ссылкой на источник. Издание также отмечает, что полиция проводит проверку.