02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

Алкоголик из ЯНАО забил сожительницу бутылкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Житель ЯНАО избил до смерти сожительницу Фото:

В Лабытнанги 70-летний мужчина осужден на 7 лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей. Злоумышленник до смерти избил свою сожительницу.

«По данным следствия и суда, в городе Лабытнанги 21 апреля 2022 года, в вечернее время, между 70-летним мужчиной и его сожительницей, находящимися по месту жительства в состоянии длительного алкогольного запоя, возникла ссора. В ходе конфликта мужчина жестоко избил потерпевшую, нанеся ей множественные удары кулаками, ногами и стеклянной бутылкой в область головы и тела. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия», — сообщает официальный портал следственного управления СКР по ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало о жителе Нового Уренгоя, забившем своего соседа бутылкой. Другой житель ЯНАО прятал труп своего собутыльника на балконе.

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В Лабытнанги 70-летний мужчина осужден на 7 лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей. Злоумышленник до смерти избил свою сожительницу. «По данным следствия и суда, в городе Лабытнанги 21 апреля 2022 года, в вечернее время, между 70-летним мужчиной и его сожительницей, находящимися по месту жительства в состоянии длительного алкогольного запоя, возникла ссора. В ходе конфликта мужчина жестоко избил потерпевшую, нанеся ей множественные удары кулаками, ногами и стеклянной бутылкой в область головы и тела. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия», — сообщает официальный портал следственного управления СКР по ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о жителе Нового Уренгоя, забившем своего соседа бутылкой. Другой житель ЯНАО прятал труп своего собутыльника на балконе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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