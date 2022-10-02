Алкоголик из ЯНАО забил сожительницу бутылкой

Житель ЯНАО избил до смерти сожительницу Фото: Илья Московец © URA.RU

В Лабытнанги 70-летний мужчина осужден на 7 лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей. Злоумышленник до смерти избил свою сожительницу.

«По данным следствия и суда, в городе Лабытнанги 21 апреля 2022 года, в вечернее время, между 70-летним мужчиной и его сожительницей, находящимися по месту жительства в состоянии длительного алкогольного запоя, возникла ссора. В ходе конфликта мужчина жестоко избил потерпевшую, нанеся ей множественные удары кулаками, ногами и стеклянной бутылкой в область головы и тела. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия», — сообщает официальный портал следственного управления СКР по ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало о жителе Нового Уренгоя, забившем своего соседа бутылкой. Другой житель ЯНАО прятал труп своего собутыльника на балконе.