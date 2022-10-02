В правительстве Турции возник раскол из-за санкций против России

03 октября 2022 в 10:59 Размер текста - 17 +

Запрет карт «Мир» на территории Турции губительно влияет на экономику страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Запрет Турции на ведение каких-либо дел с Россией, как того хотят США, и отказ от использования карт российской платежной системы «Мир» на территории страны ведут к тому, что турецкая экономика может серьезно пострадать. Это привело к расколу в правящих кругах Турции. Об этом сообщает турецкое издание Aydinlik. «Тот факт, что Турция не может принимать российских туристов, означает введение санкций против нас самих. Учитывая, что Турция является страной, которую русские посещают больше всего, становится очевидным масштаб саботажа. Целью является не только турецкий туризм, но и непосредственно турецкая экономика», — цитирует издание главу бюро экономической политики партии «Ватан» Хакана Топкурулу. Невозможность принимать туристов из России объясняется возможным запретом на использование карт «Мир» на территории Турции. Ранее два турецких банка вышли из платежной системы «Мир» после предупреждения США о возможных санкциях. Сообщалось, что из-за отказа от российской платежной системы «Мир» Турция понесет ущерб в сфере туризма и торговли. Турция не признает результаты голосования о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской области.

Запрет Турции на ведение каких-либо дел с Россией, как того хотят США, и отказ от использования карт российской платежной системы «Мир» на территории страны ведут к тому, что турецкая экономика может серьезно пострадать. Это привело к расколу в правящих кругах Турции. Об этом сообщает турецкое издание Aydinlik. «Тот факт, что Турция не может принимать российских туристов, означает введение санкций против нас самих. Учитывая, что Турция является страной, которую русские посещают больше всего, становится очевидным масштаб саботажа. Целью является не только турецкий туризм, но и непосредственно турецкая экономика», — цитирует издание главу бюро экономической политики партии «Ватан» Хакана Топкурулу. Невозможность принимать туристов из России объясняется возможным запретом на использование карт «Мир» на территории Турции. Ранее два турецких банка вышли из платежной системы «Мир» после предупреждения США о возможных санкциях. Сообщалось, что из-за отказа от российской платежной системы «Мир» Турция понесет ущерб в сфере туризма и торговли. Турция не признает результаты голосования о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской области.