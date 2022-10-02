Кассационный суд отменил постановление мэрии Кургана

Местные жители судятся с властями из-за запрета парковки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил постановления местных судов Кургана, в которых местные жители не смогли доказать незаконность запрета на парковку возле ТЦ «Зауральский торговый дом». Информация размещена на сайте Курганской областной прокуратуры.

«Кассационный суд согласился с мнением прокурора о допущенных судами при принятии решений процессуальных нарушениях. Права граждан на благоприятную окружающую среду и благоприятные условия жизнедеятельности нарушены. Дело направлено для рассмотрения в суд первой инстанции. При новом рассмотрении Курганский городской суд признал постановление администрации Кургана незаконным», — указано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что участок на улице Куйбышева, 68 являлся единственным местом парковки, в том числе для транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих детей-инвалидов. В связи с этим кассационный суд согласился с позицией прокурора Курганской области. Представители мэрии подали апелляционную жалобу. Решение суда в законную силу пока не вступило.

В 2020 году после жалоб местных жителей и предпринимателей мэрия решила провести ремонт парковки, но работы затянулись из-за пандемии COVID-19. Позже был введен запрет на парковку. Владельцы ТЦ пытались отменить его, но проиграли суд. Представители мэрии подали в суд на компанию «Зауральский торговый дом», полагая, что предприниматели незаконно обогатились на аренде земельного участка, где находится парковка. На месте парковки хотят построить сквер.