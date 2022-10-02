Мобилизованные из ЯНАО рассказали об условиях размещения

Мобилизованные жители ЯНАО находятся в Тюмени
новость из сюжетаМобилизация в России
Мобилизованные жители ЯНАО рассказали об условиях размещения в учебной части в Тюмени. Видео размещено в telegram-канале «Мобилизация Ямал».
«Хорошо устроились, замечательное место, меня все устраивает. Заняли комнату с душем и туалетом», — говорит мужчина на видео.
Ранее URA.RU рассказывало, что мобилизованных из ЯНАО обеспечили Wi-Fi. Многие смогли поговорить со своими родственниками по видеосвязи.
Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, защищая мирное население ДНР и ЛНР.