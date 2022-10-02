Мобилизованные из ЯНАО рассказали об условиях размещения

Мобилизованных жителей ЯНАО разместили в Тюмени в комнате со всеми удобствами
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Тввику клипарт. Тюмень, военные, мобилизация, твикку
Мобилизованные жители ЯНАО находятся в Тюмени Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованные жители ЯНАО рассказали об условиях размещения в учебной части в Тюмени. Видео размещено в telegram-канале «Мобилизация Ямал».

«Хорошо устроились, замечательное место, меня все устраивает. Заняли комнату с душем и туалетом», — говорит мужчина на видео.

Ранее URA.RU рассказывало, что мобилизованных из ЯНАО обеспечили Wi-Fi. Многие смогли поговорить со своими родственниками по видеосвязи.

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, защищая мирное население ДНР и ЛНР.

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Мобилизованные жители ЯНАО рассказали об условиях размещения в учебной части в Тюмени. Видео размещено в telegram-канале «Мобилизация Ямал». «Хорошо устроились, замечательное место, меня все устраивает. Заняли комнату с душем и туалетом», — говорит мужчина на видео. Ранее URA.RU рассказывало, что мобилизованных из ЯНАО обеспечили Wi-Fi. Многие смогли поговорить со своими родственниками по видеосвязи. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, защищая мирное население ДНР и ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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