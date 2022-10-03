Кадыров готов отправить своих несовершеннолетних детей на фронт

Сыновья Кадырова проходили военную подготовку с малых лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Несовершеннолетние сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат, Эли и Адам готовы отправиться в зону спецоперации РФ на Украине. Об этом их отец рассказал в своем telegram-канале. По его словам, Ахмат, Эли и Адам проходили военную подготовку с малых лет.

«Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — написал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни уточнил, что его сыновья проходят военную подготовку с малых лет. Помимо теоретических основ, они учатся, как обращаться с различным оружием и применять его на любых дистанциях. «Всегда считал, что главная цель любого отца — привить сыновьям богобоязненность и научить их защите семьи, народа, Отечества. Хочешь мира — готовься к войне!» — заявил Кадыров.

Сейчас Ахмату 16 лет, Эли — 15, а Адаму — 14. По словам Кадырова, у «пустословов», которые заявляли, что его близкие не принимают участия в СВО, скоро появится возможность выйти на позиции к его сыновьям. Он также призвал чеченцев, находящихся в Европе, отправиться на фронт и убедить всех, что они не носят юбки и не прячутся за ними.

Ранее Кадыров заявил, что мужчины-уклонисты не имеют чести, достоинства и нравственных ценностей, а значит не могут называть себя мужчинами. Он признал, что особенно его удивляют уклонисты Кавказа. По его словам, горцы всегда принимали за честь погибнуть в бою.