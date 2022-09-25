Кадыров лишил уклонистов права считать себя мужчинами

25 сентября 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Кадыров заявил, что уклонисты не заслуживают называться мужчинами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мужчины-уклонисты не имеют чести, достоинства и нравственных ценностей, а значит не могут называть себя мужчинами. С такой позицией выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Все чаще думаю о бегущих уклонистах. В праве ли они называть себя мужчинами? Нет! Есть ли у них честь? Нет! Чувство достоинства? Нет! Или какие-то нравственные ценности? Нет!» — заявил Кадыров в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Он признался, что особенно его удивляют уклонисты с Кавказа. «Парни, вы считаете, что спасаетесь от смерти? Так если она предначертана в бою за свою Родину, разве не такой исход горцы во все времена воспринимали за честь?», — поинтересовался он. Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в Росии 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу добавил, что будут призваны 300 тысяч россиян. Кадыров назвал уклонистов предателями и «людьми второго сорта». По его мнению, все они «представляют собой жалкое зрелище». При этом он отмечал, что Чечня перевыполнила план призыва военнослужащих в ряды Вооруженных сил России на 254%.

Мужчины-уклонисты не имеют чести, достоинства и нравственных ценностей, а значит не могут называть себя мужчинами. С такой позицией выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Все чаще думаю о бегущих уклонистах. В праве ли они называть себя мужчинами? Нет! Есть ли у них честь? Нет! Чувство достоинства? Нет! Или какие-то нравственные ценности? Нет!» — заявил Кадыров в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Он признался, что особенно его удивляют уклонисты с Кавказа. «Парни, вы считаете, что спасаетесь от смерти? Так если она предначертана в бою за свою Родину, разве не такой исход горцы во все времена воспринимали за честь?», — поинтересовался он. Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в Росии 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу добавил, что будут призваны 300 тысяч россиян. Кадыров назвал уклонистов предателями и «людьми второго сорта». По его мнению, все они «представляют собой жалкое зрелище». При этом он отмечал, что Чечня перевыполнила план призыва военнослужащих в ряды Вооруженных сил России на 254%.