Мэрию Копейска покинул ключевой руководитель

Замглавы Копейска Андрей Шадрин ушел с поста

Замглавы города Андрей Шадрин после 3 октября покидает администрацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрию Копейска (Челябинская область) 3 октября покинул замглавы города Копейска, руководитель аппарата Андрей Шадрин. Как сообщил URA.RU источник, перед увольнением чиновника вызывали на допрос в правоохранительные органы.

«С 12 по 26 сентября Андрей Шадрин уходил в отпуск. Он собирался вылететь в Израиль, но его не пропустили по мобилизационной линии и не дали разрешение на вылет. Во время отпуска он регулярно ходил в следственное управление и давал показания», — рассказал URA.RU источник.

Инсайдер отметил, что, вернувшись из отпуска, Шадрин написал заявление на увольнение по собственному желанию. Глава Копейска Андрей Фалейчик подписал его прошение об отставке.

«А. Б. Шадрин работает в администрации Копейского городского округа по 3 октября 2022 включительно. Заявление на увольнение он подал в связи с переходом на новое место работы», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе мэрии.

По словам источника, интерес у силовиков к Шадрину возник в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего директора МУП «ТРК Копейск» Алины Быковой, обвиняемой в мошенничестве. Шадрин являлся непосредственным руководителем Быковой и также курировал работу местной телекомпании.

Первое уголовное дело в отношении Алины Быковой возбудили в ноябре прошлого года, ее подозревали в присвоении более 300 тыс. рублей. Дело возбудили по материалам проверки КСП Челябинской области. Оперативное сопровождение оказывали сотрудники УФСБ и ГУ МВД по области.

Впоследствии в отношении Быковой возбудили еще одно уголовное дело. Ее обвинили в том, что она с использованием служебного положения похитила более 69 тыс. рублей, принадлежащие муниципальной телерадиокомпании.