Кремль отреагировал на заявление Зеленского о вступлении в НАТО

03 октября 2022 в 14:37 Размер текста - 17 +

В Кремле сообщили, что наблюдают за дискуссией вокруг заявления Украины на вступление в НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле следят за дискуссией вокруг заявления президента Украины Владимира Зеленского на ускоренное вступление его страны в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что именно это стремление стало одной из причин начала военной спецоперации. «Мы слышали заявление президента Зеленского. Мы видели разную реакцию из НАТО. Есть страны, которые поддерживают такой вариант ускоренного вступления. Есть страны, которые не поддерживают. В любом случае, все ссылаются на правила о консенсусе. Мы внимательно наблюдаем за этим решением и помним, что именно ориентация Украины на НАТО и подтверждение будущего членства Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции», — заявил Песков. Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО сразу после принятия новых регионов в состав России. В НАТО заявили, что вряд ли это возможно до окончания спецоперации

В Кремле следят за дискуссией вокруг заявления президента Украины Владимира Зеленского на ускоренное вступление его страны в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что именно это стремление стало одной из причин начала военной спецоперации. «Мы слышали заявление президента Зеленского. Мы видели разную реакцию из НАТО. Есть страны, которые поддерживают такой вариант ускоренного вступления. Есть страны, которые не поддерживают. В любом случае, все ссылаются на правила о консенсусе. Мы внимательно наблюдаем за этим решением и помним, что именно ориентация Украины на НАТО и подтверждение будущего членства Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции», — заявил Песков. Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО сразу после принятия новых регионов в состав России. В НАТО заявили, что вряд ли это возможно до окончания спецоперации