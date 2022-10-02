02 октября 2022

Из челябинского закрытого города проводили группу мобилизованных. Фото

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Мобилизация. Челябинск, бронежилет, обмундирование, снаряжение, экипировка
Из Трехгорного отправили третью группу мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Из закрытого административно-территориального образования Трехгорного в Челябинской области в ночь на 3 октября проводили третью группу мобилизованных. Из города для прохождения боевого слаживания отправилось 24 человека.

«На защиту нашей Родины сегодня ночью отправились 24 жителя города. В том числе девять добровольцев, из них трое — старше 50 лет», — передает издание «Фабрика новостей | Трехгорный».

Мобилизованные из Трехгорного не останутся без экипировки, так как глава города Данил Громенко, вслед за губернатором области Алексеем Текслером, объявил о сборе медикаментов, спальников и туристических ковриков для получивших повестки. К 30 сентября от администрации был выделен 21 спальник и 25 туристических ковриков.

Отправки из всех городов и районов области продолжаются с 27 сентября. Однако в Магнитогорске уже закрыли план по частичной мобилизации.

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Из закрытого административно-территориального образования Трехгорного в Челябинской области в ночь на 3 октября проводили третью группу мобилизованных. Из города для прохождения боевого слаживания отправилось 24 человека. «На защиту нашей Родины сегодня ночью отправились 24 жителя города. В том числе девять добровольцев, из них трое — старше 50 лет», — передает издание «Фабрика новостей | Трехгорный». Мобилизованные из Трехгорного не останутся без экипировки, так как глава города Данил Громенко, вслед за губернатором области Алексеем Текслером, объявил о сборе медикаментов, спальников и туристических ковриков для получивших повестки. К 30 сентября от администрации был выделен 21 спальник и 25 туристических ковриков. Отправки из всех городов и районов области продолжаются с 27 сентября. Однако в Магнитогорске уже закрыли план по частичной мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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