Из закрытого административно-территориального образования Трехгорного в Челябинской области в ночь на 3 октября проводили третью группу мобилизованных. Из города для прохождения боевого слаживания отправилось 24 человека.
«На защиту нашей Родины сегодня ночью отправились 24 жителя города. В том числе девять добровольцев, из них трое — старше 50 лет», — передает издание «Фабрика новостей | Трехгорный».
Из закрытого административно-территориального образования Трехгорного в Челябинской области в ночь на 3 октября проводили третью группу мобилизованных. Из города для прохождения боевого слаживания отправилось 24 человека. «На защиту нашей Родины сегодня ночью отправились 24 жителя города. В том числе девять добровольцев, из них трое — старше 50 лет», — передает издание «Фабрика новостей | Трехгорный». Мобилизованные из Трехгорного не останутся без экипировки, так как глава города Данил Громенко, вслед за губернатором области Алексеем Текслером, объявил о сборе медикаментов, спальников и туристических ковриков для получивших повестки. К 30 сентября от администрации был выделен 21 спальник и 25 туристических ковриков. Отправки из всех городов и районов области продолжаются с 27 сентября. Однако в Магнитогорске уже закрыли план по частичной мобилизации.