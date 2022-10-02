Из Трехгорного отправили третью группу мобилизованных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Из закрытого административно-территориального образования Трехгорного в Челябинской области в ночь на 3 октября проводили третью группу мобилизованных. Из города для прохождения боевого слаживания отправилось 24 человека.

«На защиту нашей Родины сегодня ночью отправились 24 жителя города. В том числе девять добровольцев, из них трое — старше 50 лет», — передает издание «Фабрика новостей | Трехгорный».

Мобилизованные из Трехгорного не останутся без экипировки, так как глава города Данил Громенко, вслед за губернатором области Алексеем Текслером, объявил о сборе медикаментов, спальников и туристических ковриков для получивших повестки. К 30 сентября от администрации был выделен 21 спальник и 25 туристических ковриков.

Отправки из всех городов и районов области продолжаются с 27 сентября. Однако в Магнитогорске уже закрыли план по частичной мобилизации.

Фото: группа «Фабрика новостей | Трехгорный» в «ВКонтакте»

Фото: группа «Фабрика новостей | Трехгорный» в «ВКонтакте»

Фото: группа «Фабрика новостей | Трехгорный» в «ВКонтакте»