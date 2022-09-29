Точное количество мобилизованных граждан не называется Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, выполнили план по частичной мобилизации. Об этом сообщили в мэрии города.

«В Магнитогорске выполнили план по частичной мобилизации», — сообщает пресс-служба администрации города. Точное число мобилизованных граждан не называется.

Первая массовая отправка мобилизованных из Магнитогорска состоялась 27 сентября. Тогда для прохождения боевого слаживания в военную часть отправилось 46 человек. На следующий день, 28 сентября, из города было мобилизовано около 160 человек. Мэр города Сергей Бердников выступил с напутственным словом. Он пожелал всем скорейшего возвращения домой.

С такими же словами провожали группы мобилизованных главы других городов и районов области. Некоторые из них не смогли сдержать слез при обращении к защитникам.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Всего на военную службу должны призвать около 300 тысяч человек. Все они должны соответствовать необходимым критериям отбора, а именно: иметь необходимый боевой опыт, хорошее здоровье и подходить по возрасту.