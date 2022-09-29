29 сентября 2022

В Магнитогорске выполнили план по частичной мобилизации

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Мобилизация. Магнитогорск, проводы, мобилизация
Точное количество мобилизованных граждан не называется Фото:
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Мобилизация в России

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, выполнили план по частичной мобилизации. Об этом сообщили в мэрии города.

«В Магнитогорске выполнили план по частичной мобилизации», — сообщает пресс-служба администрации города. Точное число мобилизованных граждан не называется.

Первая массовая отправка мобилизованных из Магнитогорска состоялась 27 сентября. Тогда для прохождения боевого слаживания в военную часть отправилось 46 человек. На следующий день, 28 сентября, из города было мобилизовано около 160 человек. Мэр города Сергей Бердников выступил с напутственным словом. Он пожелал всем скорейшего возвращения домой.

С такими же словами провожали группы мобилизованных главы других городов и районов области. Некоторые из них не смогли сдержать слез при обращении к защитникам.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Всего на военную службу должны призвать около 300 тысяч человек. Все они должны соответствовать необходимым критериям отбора, а именно: иметь необходимый боевой опыт, хорошее здоровье и подходить по возрасту.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, выполнили план по частичной мобилизации. Об этом сообщили в мэрии города. «В Магнитогорске выполнили план по частичной мобилизации», — сообщает пресс-служба администрации города. Точное число мобилизованных граждан не называется. Первая массовая отправка мобилизованных из Магнитогорска состоялась 27 сентября. Тогда для прохождения боевого слаживания в военную часть отправилось 46 человек. На следующий день, 28 сентября, из города было мобилизовано около 160 человек. Мэр города Сергей Бердников выступил с напутственным словом. Он пожелал всем скорейшего возвращения домой. С такими же словами провожали группы мобилизованных главы других городов и районов области. Некоторые из них не смогли сдержать слез при обращении к защитникам. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Всего на военную службу должны призвать около 300 тысяч человек. Все они должны соответствовать необходимым критериям отбора, а именно: иметь необходимый боевой опыт, хорошее здоровье и подходить по возрасту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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