Курганский вуз помогает студентам, которым полагается отсрочка от мобилизации

Студентам КГУ, получившим повестки из военкомата, предлагают обращаться к руководству институтов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Курганский государственный университет выдает своим студентам-очникам, которые впервые получают высшее образование, справки об обучении для военкомата, чтобы они могли подтвердить свое право на отсрочку от частичной мобилизации. Студентам, получившим повестки, предлагают обращаться за помощью к руководству вуза, сообщили URA.RU в пресс-службе КГУ.

«В период частичной мобилизации студентам выдается справка для военкомата об обучении в университете. В случае получения повестки в период частичной мобилизации, студенты обращаются к руководству своего института, и все вопросы решаются в индивидуальном порядке», — ответили в пресс-службе КГУ на запрос агентства.

В КГУ уточнили, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов очной и очно-заочной форм обучения, которые впервые получают среднее профессиональное и высшее образование. Это распространяется и на тех студентов, которые прошли службу в армии до поступления в вуз. Также в пресс-службе вуза отметили, что по всем студентам КГУ очной и очно-заочной форм обучения, сразу после их зачисления в университет, в адрес военкоматов направляются сведения установленной формы и документы, подтверждающие факт очного обучения. На основании этих сведений студентам, которые впервые получают высшее образование, предоставляется отсрочка от службы в армии до момента получения диплома.

Ранее URA.RU писало, что Свердловский вуз отдал списки студентов в военкоматы. По данным Уральского федерального университета, постановка студентов на воинский учет для получения отсрочки проводится с 3 октября по 26 декабря. Также в УрФУ работает ситуационный центр по вопросам, связанным с частичной мобилизацией.