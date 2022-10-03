Свердловские общественники на двух фурах отправили 40 тонн гуманитарного груза в Донбасс

03 октября 2022 в 19:31 Размер текста - 17 +

Общественники собрали и увезли солдатам РФ 40 тонн груза Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Общественная организация «Герои России» доставила в ЛДНР гуманитарную помощь от жителей Свердловской области. Как рассказал URA.RU глава организации Владимир Лобанов, сбор гуманитарной помощи был объявлен для российских солдат, участвующих в спецоперации на территории Украины, и продолжает проводиться. «Мы в основном ездим на передовую, в этот раз собирали гуманитарную помощь из Тугулыма, Талицы, Асбеста, Сухого Лога, Нижнего Тагила, Каменска, Екатеринбурга, Белоярского городского округа. Перевозили груз в двух фурах, почти 40 тонн увезли. В основном везли все для военных. Пакеты для раненных, футболки, трусы, майки, матрасы, коврики, берцы, форму. Много теплых вещей увезли», — рассказал URA.RU Лобанов. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

Общественная организация «Герои России» доставила в ЛДНР гуманитарную помощь от жителей Свердловской области. Как рассказал URA.RU глава организации Владимир Лобанов, сбор гуманитарной помощи был объявлен для российских солдат, участвующих в спецоперации на территории Украины, и продолжает проводиться. «Мы в основном ездим на передовую, в этот раз собирали гуманитарную помощь из Тугулыма, Талицы, Асбеста, Сухого Лога, Нижнего Тагила, Каменска, Екатеринбурга, Белоярского городского округа. Перевозили груз в двух фурах, почти 40 тонн увезли. В основном везли все для военных. Пакеты для раненных, футболки, трусы, майки, матрасы, коврики, берцы, форму. Много теплых вещей увезли», — рассказал URA.RU Лобанов. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).