Свердловский депутат Госдумы: как присоединение Донбасса повлияет на выплаты мобилизованным

Депутат Госдумы Иванов: размер выплаты мобилизованному зависит от участия в боевых действиях

03 октября 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

По словам депутата ГД Иванова, присоединение освобожденных территорий к РФ не отразится на сумме выплат мобилизованным Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Присоединение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области к России не повлияет на размер выплат мобилизованным. Суммы таких выплат зависят не от территории, на которой гражданин исполняет свой гражданский долг, а от участия в боевых действиях. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Мы не отталкиваемся территория РФ это или территория ЛНР, ДНР [и других освобожденных территорий]. Мы говорим, что есть боевой приказ, есть перечень воинских частей, которые принимают участие в боевых действиях. Выплата зависит не от того, на какой территории ты находишься, а от того, принимает твоя часть [участие в боевых действиях] или не принимает. Мы говорим про те части, которые непосредственно находятся на линии соприкосновения», — сообщил Иванов URA.RU. При этом депутат отметил, что в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно. «Когда в мае мы были в Мариуполе, военнослужащий внутренних войск, батальона „Восток“, [рассказал, что] они с боевыми получали 40 тысяч рублей [в месяц], несмотря на то, что они были на „Азовстали“. Более того, добровольцы с Донецка вообще не поучали денег. Мы вопрос этот рассматривали, сейчас они получают нормальную заработную плату», — заявил депутат. Ранее Иванов в разговоре с URA.RU заявил, что в Свердловской области готовят документ о выплатах мобилизованным. По его словам, точная сумма выплаты пока неизвестна. В штабе Центрального военного округа также заявляли, что военнослужащие в Свердловской области, попавшие под частичную мобилизацию, будут получать не менее 195 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Присоединение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области к России не повлияет на размер выплат мобилизованным. Суммы таких выплат зависят не от территории, на которой гражданин исполняет свой гражданский долг, а от участия в боевых действиях. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Мы не отталкиваемся территория РФ это или территория ЛНР, ДНР [и других освобожденных территорий]. Мы говорим, что есть боевой приказ, есть перечень воинских частей, которые принимают участие в боевых действиях. Выплата зависит не от того, на какой территории ты находишься, а от того, принимает твоя часть [участие в боевых действиях] или не принимает. Мы говорим про те части, которые непосредственно находятся на линии соприкосновения», — сообщил Иванов URA.RU. При этом депутат отметил, что в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно. «Когда в мае мы были в Мариуполе, военнослужащий внутренних войск, батальона „Восток“, [рассказал, что] они с боевыми получали 40 тысяч рублей [в месяц], несмотря на то, что они были на „Азовстали“. Более того, добровольцы с Донецка вообще не поучали денег. Мы вопрос этот рассматривали, сейчас они получают нормальную заработную плату», — заявил депутат. Ранее Иванов в разговоре с URA.RU заявил, что в Свердловской области готовят документ о выплатах мобилизованным. По его словам, точная сумма выплаты пока неизвестна. В штабе Центрального военного округа также заявляли, что военнослужащие в Свердловской области, попавшие под частичную мобилизацию, будут получать не менее 195 тысяч рублей.