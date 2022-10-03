Один из трех умерших после Елани мобилизован из Челябинской области

03 октября 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Мужчина погиб в Елани Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Один из трех умерших после пребывания в Еланском гарнизоне из числа мобилизованных был жителем Челябинской области. Эту информации URA.RU подтвердили в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе Юлии Сударенко. Мужчина умер в Аргаяше. «Он действительно из Челябинской области. Его перевезли из Елани в Аргаяш, где он скончался. Мы находимся во взаимодействии со следствием. Проводится доследственная проверка», — рассказали URA.RU. Речь идет о 44-летнем жителе Челябинской области. Его смерть могла наступить в результате побоев. Происшествие случилось 3 октября. Мужчина стал одним из трех умерших. Двое других мобилизованы из Курганской области, один из которых скончался, уже вернувшись домой.

Один из трех умерших после пребывания в Еланском гарнизоне из числа мобилизованных был жителем Челябинской области. Эту информации URA.RU подтвердили в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе Юлии Сударенко. Мужчина умер в Аргаяше. «Он действительно из Челябинской области. Его перевезли из Елани в Аргаяш, где он скончался. Мы находимся во взаимодействии со следствием. Проводится доследственная проверка», — рассказали URA.RU. Речь идет о 44-летнем жителе Челябинской области. Его смерть могла наступить в результате побоев. Происшествие случилось 3 октября. Мужчина стал одним из трех умерших. Двое других мобилизованы из Курганской области, один из которых скончался, уже вернувшись домой.