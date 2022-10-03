Один из трех умерших после Елани мобилизован из Челябинской области

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Отправка мобилизованных от кинотеатра
Мужчина погиб в Елани Фото:
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Мобилизация в России

Один из трех умерших после пребывания в Еланском гарнизоне из числа мобилизованных был жителем Челябинской области. Эту информации URA.RU подтвердили в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе Юлии Сударенко. Мужчина умер в Аргаяше.

«Он действительно из Челябинской области. Его перевезли из Елани в Аргаяш, где он скончался. Мы находимся во взаимодействии со следствием. Проводится доследственная проверка», — рассказали URA.RU.

Речь идет о 44-летнем жителе Челябинской области. Его смерть могла наступить в результате побоев. Происшествие случилось 3 октября. Мужчина стал одним из трех умерших. Двое других мобилизованы из Курганской области, один из которых скончался, уже вернувшись домой.

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Один из трех умерших после пребывания в Еланском гарнизоне из числа мобилизованных был жителем Челябинской области. Эту информации URA.RU подтвердили в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе Юлии Сударенко. Мужчина умер в Аргаяше. «Он действительно из Челябинской области. Его перевезли из Елани в Аргаяш, где он скончался. Мы находимся во взаимодействии со следствием. Проводится доследственная проверка», — рассказали URA.RU. Речь идет о 44-летнем жителе Челябинской области. Его смерть могла наступить в результате побоев. Происшествие случилось 3 октября. Мужчина стал одним из трех умерших. Двое других мобилизованы из Курганской области, один из которых скончался, уже вернувшись домой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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