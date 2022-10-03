03 октября 2022

Мобилизованные свердловчане поделились снимками из военных городков перед отправкой на фронт. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные в соцсетях поделились фотографиями перед отправкой на фронт (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованные мужчины из Свердловской области поделились с родными снимками из военного городка перед убытием на фронт. Фотографии и видеоролики мужчины присылают в сообщества и чаты по мобилизации.

«Все, мы пошли! Мы сила! Работаем, братья! Мы здесь, все идем! Передаем привет всем близким! Это видео — на память!», — рассказал один из мобилизованных в соцсетях.

Частичная мобилизация введена в России с 21 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан (из них от Свердловской области — 9,7 тысяч человек). Прежде всего мобилизация касается тех, кто проходил службу в армии и имеет определенную специальность.

Ранее URA.RU писало о том, что мобилизованные свердловчане обратились к детям. Мужчины поблагодарили школьников, отправивших им письма со словами поддержки.

Мобилизованные из Талицы
Фото:
Общее фото мобилизованных из Краснотурьинска
Фото:
Краснотурьинцы перед отправкой на фронт
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А это жители Серова передают привет своим близким
Фото:
Совместная фотография мобилизованных серовчан
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На этом снимке мобилизованные из Сухого Лога
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На фото — мобилизованные из Ачитского района
Фото:

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Мобилизованные мужчины из Свердловской области поделились с родными снимками из военного городка перед убытием на фронт. Фотографии и видеоролики мужчины присылают в сообщества и чаты по мобилизации. «Все, мы пошли! Мы сила! Работаем, братья! Мы здесь, все идем! Передаем привет всем близким! Это видео — на память!», — рассказал один из мобилизованных в соцсетях. Частичная мобилизация введена в России с 21 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан (из них от Свердловской области — 9,7 тысяч человек). Прежде всего мобилизация касается тех, кто проходил службу в армии и имеет определенную специальность. Ранее URA.RU писало о том, что мобилизованные свердловчане обратились к детям. Мужчины поблагодарили школьников, отправивших им письма со словами поддержки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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