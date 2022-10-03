Мобилизованные свердловчане поделились снимками из военных городков перед отправкой на фронт. Фото, видео

04 октября 2022 в 03:34 Размер текста - 17 +

Мобилизованные в соцсетях поделились фотографиями перед отправкой на фронт (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные мужчины из Свердловской области поделились с родными снимками из военного городка перед убытием на фронт. Фотографии и видеоролики мужчины присылают в сообщества и чаты по мобилизации. «Все, мы пошли! Мы сила! Работаем, братья! Мы здесь, все идем! Передаем привет всем близким! Это видео — на память!», — рассказал один из мобилизованных в соцсетях. Частичная мобилизация введена в России с 21 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан (из них от Свердловской области — 9,7 тысяч человек). Прежде всего мобилизация касается тех, кто проходил службу в армии и имеет определенную специальность. Ранее URA.RU писало о том, что мобилизованные свердловчане обратились к детям. Мужчины поблагодарили школьников, отправивших им письма со словами поддержки. Мобилизованные из Талицы Фото: сообщество «Талица Online» в Telegram Общее фото мобилизованных из Краснотурьинска Фото: сообщество «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте» Краснотурьинцы перед отправкой на фронт Фото: сообщество «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте» А это жители Серова передают привет своим близким Фото: соцсети Совместная фотография мобилизованных серовчан Фото: соцсети На этом снимке мобилизованные из Сухого Лога Фото: сообщество «Типичный Сухой Лог» в соцсети «ВКонтакте» На фото — мобилизованные из Ачитского района Фото: соцсети

Мобилизованные мужчины из Свердловской области поделились с родными снимками из военного городка перед убытием на фронт. Фотографии и видеоролики мужчины присылают в сообщества и чаты по мобилизации. «Все, мы пошли! Мы сила! Работаем, братья! Мы здесь, все идем! Передаем привет всем близким! Это видео — на память!», — рассказал один из мобилизованных в соцсетях. Частичная мобилизация введена в России с 21 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан (из них от Свердловской области — 9,7 тысяч человек). Прежде всего мобилизация касается тех, кто проходил службу в армии и имеет определенную специальность. Ранее URA.RU писало о том, что мобилизованные свердловчане обратились к детям. Мужчины поблагодарили школьников, отправивших им письма со словами поддержки.