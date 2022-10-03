Мобилизованные мужчины из Свердловской области поделились с родными снимками из военного городка перед убытием на фронт. Фотографии и видеоролики мужчины присылают в сообщества и чаты по мобилизации.
«Все, мы пошли! Мы сила! Работаем, братья! Мы здесь, все идем! Передаем привет всем близким! Это видео — на память!», — рассказал один из мобилизованных в соцсетях.
Частичная мобилизация введена в России с 21 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан (из них от Свердловской области — 9,7 тысяч человек). Прежде всего мобилизация касается тех, кто проходил службу в армии и имеет определенную специальность.
Ранее URA.RU писало о том, что мобилизованные свердловчане обратились к детям. Мужчины поблагодарили школьников, отправивших им письма со словами поддержки.
Мобилизованные из Талицы
Фото: сообщество «Талица Online» в Telegram
Общее фото мобилизованных из Краснотурьинска
Фото: сообщество «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте»
Краснотурьинцы перед отправкой на фронт
Фото: сообщество «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте»
А это жители Серова передают привет своим близким
Фото: соцсети
Совместная фотография мобилизованных серовчан
Фото: соцсети
На этом снимке мобилизованные из Сухого Лога
Фото: сообщество «Типичный Сухой Лог» в соцсети «ВКонтакте»
На фото — мобилизованные из Ачитского района
Фото: соцсети
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Мобилизованные мужчины из Свердловской области поделились с родными снимками из военного городка перед убытием на фронт. Фотографии и видеоролики мужчины присылают в сообщества и чаты по мобилизации. «Все, мы пошли! Мы сила! Работаем, братья! Мы здесь, все идем! Передаем привет всем близким! Это видео — на память!», — рассказал один из мобилизованных в соцсетях. Частичная мобилизация введена в России с 21 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан (из них от Свердловской области — 9,7 тысяч человек). Прежде всего мобилизация касается тех, кто проходил службу в армии и имеет определенную специальность. Ранее URA.RU писало о том, что мобилизованные свердловчане обратились к детям. Мужчины поблагодарили школьников, отправивших им письма со словами поддержки.