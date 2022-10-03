На Госуслугах начали принимать жалобы на нарушения при частичной мобилизации

04 октября 2022 в 00:46 Размер текста - 17 +

Жалобы будут направляться в военкоматы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные россияне получили возможность подать жалобу на нарушение при частичной мобилизации на официальном портале Госуслуг. Соответствующая форма появилась на госресурсе в понедельник. «Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но все равно были мобилизованы. Заявление может подать сам мобилизованный и любой другой человек», — передает РИА «Новости». В форму нужно внести информацию о повестке, а также документально подтвердить право на отсрочку или бронь от мобилизации. Все данные будут направлены в призывную комиссию по месту нахождения заявителя. Ранее в регионах жалобы на неправомерную мобилизацию начали принимать уполномоченные по правам человека, отделения Общероссийского народного фронта и другие госструктуры. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности.

Мобилизованные россияне получили возможность подать жалобу на нарушение при частичной мобилизации на официальном портале Госуслуг. Соответствующая форма появилась на госресурсе в понедельник. «Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но все равно были мобилизованы. Заявление может подать сам мобилизованный и любой другой человек», — передает РИА «Новости». В форму нужно внести информацию о повестке, а также документально подтвердить право на отсрочку или бронь от мобилизации. Все данные будут направлены в призывную комиссию по месту нахождения заявителя. Ранее в регионах жалобы на неправомерную мобилизацию начали принимать уполномоченные по правам человека, отделения Общероссийского народного фронта и другие госструктуры. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности.