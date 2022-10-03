Рогозин: Илон Маск признал Крым частью РФ благодаря российской космонавтке 04 октября 2022 в 01:27 Размер текста - 17 + Рогозин оценил высказывание Илона Маска о Крыме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что американский предприниматель, владелец SpaceX Илон Маск признал Крым российским из-за космонавтки Анны Кикиной. Она вошла в состав экипажа корабля Маска CrewDragon. «Маск сделал эти заявления накануне полета его корабля CrewDragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем», — написал Рогозин в своем Telegram-канале. Ранее владелец SpaceX Илон Маск назвал Крым российским, после чего запустил в соцсетях опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. В своем аккаунте в Twitter (заблокирован в РФ) Маск написал, что Крым принадлежал России, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что американский предприниматель, владелец SpaceX Илон Маск признал Крым российским из-за космонавтки Анны Кикиной. Она вошла в состав экипажа корабля Маска CrewDragon. «Маск сделал эти заявления накануне полета его корабля CrewDragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем», — написал Рогозин в своем Telegram-канале. Ранее владелец SpaceX Илон Маск назвал Крым российским, после чего запустил в соцсетях опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. В своем аккаунте в Twitter (заблокирован в РФ) Маск написал, что Крым принадлежал России, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям