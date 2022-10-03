Рогозин: Илон Маск признал Крым частью РФ благодаря российской космонавтке

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что американский предприниматель, владелец SpaceX Илон Маск признал Крым российским из-за космонавтки Анны Кикиной. Она вошла в состав экипажа корабля Маска CrewDragon.
«Маск сделал эти заявления накануне полета его корабля CrewDragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Ранее владелец SpaceX Илон Маск назвал Крым российским, после чего запустил в соцсетях опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. В своем аккаунте в Twitter (заблокирован в РФ) Маск написал, что Крым принадлежал России, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews