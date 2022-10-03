На Украине отказались покупать «Теслы» после слов Илона Маска о Крыме

04 октября 2022 в 02:49 Размер текста - 17 +

Ни один украинец не купит Теслу после слов Маска о Крыме, заявил Мельник Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ни один украинец не купит автомобили компании Tesla, гендиректором которой является Илон Маск, после его слов о сохранении Крыма в составе России. Об этом заявил бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник. «Единственное последствие (плана Маска об урегулировании конфликта — прим. URA.RU) состоит в том, что теперь ни один украинец никогда не купит гребаную Теслу-хлам. Так что удачи», — написал Мельник в социальных сетях. Ранее Маск назвал Крым российским, отметив, что полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Бизнесмен также призвал обеспечить нейтральный статус Украины в рамках предложений по урегулированию конфликта, передает «Царьград». В ответ на это Мельник обматерил Илона Маска, призвав его «отстать от Украины». Российские политики, в свою очередь, поддержали заявления американского предпринимателя. В частности, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил присвоить ему внеочередное офицерское звание.

Ни один украинец не купит автомобили компании Tesla, гендиректором которой является Илон Маск, после его слов о сохранении Крыма в составе России. Об этом заявил бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник. «Единственное последствие (плана Маска об урегулировании конфликта — прим. URA.RU) состоит в том, что теперь ни один украинец никогда не купит гребаную Теслу-хлам. Так что удачи», — написал Мельник в социальных сетях. Ранее Маск назвал Крым российским, отметив, что полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Бизнесмен также призвал обеспечить нейтральный статус Украины в рамках предложений по урегулированию конфликта, передает «Царьград». В ответ на это Мельник обматерил Илона Маска, призвав его «отстать от Украины». Российские политики, в свою очередь, поддержали заявления американского предпринимателя. В частности, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил присвоить ему внеочередное офицерское звание.