Медведев предложил присвоить Маску внеочередное офицерское звание 04 октября 2022 в 02:02 Размер текста - 17 + Медведев похвалил Илона Маска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск достоин присвоения внеочередного офицерского звания за свои предложения об урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Маск молодец, однако», — написал Медведев в Telegram, добавив, что американский бизнесмен «достоин присвоения внеочередного офицерского звания». «Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа „Ukraine is an artificial state“ (Украина — искусственное государство — прим. URA.RU)», — подметил он. Ранее Маск назвал Крым российским, после чего запустил в соцсетях опрос о судьбе полуострова и Донбасса. Кроме того, бизнесмен назвал четыре пункта для урегулирования конфликта, а также усомнился в возможности победы Украины в случае обострения военного конфликта с Россией. Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предположил, что американский предприниматель признал Крым российским из-за космонавтки Анны Кикиной, которая вошла в состав экипажа корабля Маска CrewDragon. Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск достоин присвоения внеочередного офицерского звания за свои предложения об урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Маск молодец, однако», — написал Медведев в Telegram, добавив, что американский бизнесмен «достоин присвоения внеочередного офицерского звания». «Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа „Ukraine is an artificial state“ (Украина — искусственное государство — прим. URA.RU)», — подметил он. Ранее Маск назвал Крым российским, после чего запустил в соцсетях опрос о судьбе полуострова и Донбасса. Кроме того, бизнесмен назвал четыре пункта для урегулирования конфликта, а также усомнился в возможности победы Украины в случае обострения военного конфликта с Россией. Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предположил, что американский предприниматель признал Крым российским из-за космонавтки Анны Кикиной, которая вошла в состав экипажа корабля Маска CrewDragon. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям