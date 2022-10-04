Бывший заместитель генсека НАТО объяснил, почему Украину не примут в альянс

Несколько факторов может повлиять на вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщил бывший заместитель генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию Генрих Браус.
«И одним из таких политических критериев является то, что Альянс не должен быть втянут в военный конфликт. Украина не выполняет это условие, и оно является ключевым для блока. Даже просто обсуждение возможности вступления Украины в НАТО было бы слишком политическим жест в сторону [президента РФ Владимира] Путина», — цитирует Брауса болгарское издание BNR. Он подчеркнул, что такой ход как ускоренное вступление Украины в НАТО может означать многое, поэтому неясно, согласится ли Альянс обсуждать членство Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО сразу после принятия новых регионов в состав России. В НАТО заявили, что вряд ли это возможно до окончания спецоперации. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно наблюдает за решением Киева вступить в Североатлантический альянс, передает RT.
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Несколько факторов может повлиять на вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщил бывший заместитель генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию Генрих Браус. «И одним из таких политических критериев является то, что Альянс не должен быть втянут в военный конфликт. Украина не выполняет это условие, и оно является ключевым для блока. Даже просто обсуждение возможности вступления Украины в НАТО было бы слишком политическим жест в сторону [президента РФ Владимира] Путина», — цитирует Брауса болгарское издание BNR. Он подчеркнул, что такой ход как ускоренное вступление Украины в НАТО может означать многое, поэтому неясно, согласится ли Альянс обсуждать членство Украины. Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО сразу после принятия новых регионов в состав России. В НАТО заявили, что вряд ли это возможно до окончания спецоперации. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно наблюдает за решением Киева вступить в Североатлантический альянс, передает RT.