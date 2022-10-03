Ямальский блогер Антон Малайко, который попал под мобилизацию, показал содержимое своего армейского рюкзака, половину которого занимает аптечка. Об этом он написал в своем telegram-канале «Малайко».
«Моя аптечка — половина рюкзака! Хорошо, что нужно пока только противовирусное. Пятый день прошел, начали обучение», — написал блогер.
На фото видно, что в аптечке много бинтов, есть жгут, перекись водорода, аспирин, лейкопластырь. Ранее еще один блогер рассказал, как мобилизованные из ЯНАО проходят обучение в Тюмени, как их кормят, и как обстоят дела с обеспечением призывников.
Частичная мобилизация на Ямале и во всей России стартовала 21 сентября. А с 24 февраля армия РФ проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины для защищены мирного населения Донбасса.
Аптечка мобилизованного
telegram-канал «Малайко»
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Ямальский блогер Антон Малайко, который попал под мобилизацию, показал содержимое своего армейского рюкзака, половину которого занимает аптечка. Об этом он написал в своем telegram-канале «Малайко». «Моя аптечка — половина рюкзака! Хорошо, что нужно пока только противовирусное. Пятый день прошел, начали обучение», — написал блогер. На фото видно, что в аптечке много бинтов, есть жгут, перекись водорода, аспирин, лейкопластырь. Ранее еще один блогер рассказал, как мобилизованные из ЯНАО проходят обучение в Тюмени, как их кормят, и как обстоят дела с обеспечением призывников. Частичная мобилизация на Ямале и во всей России стартовала 21 сентября. А с 24 февраля армия РФ проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины для защищены мирного населения Донбасса.