03 октября 2022
02 октября 2022
01 октября 2022

Мобилизованный блогер из ЯНАО показал наполнение аптечки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний лагерь
Аптечка занимает половину армейского рюкзака Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Ямальский блогер Антон Малайко, который попал под мобилизацию, показал содержимое своего армейского рюкзака, половину которого занимает аптечка. Об этом он написал в своем telegram-канале «Малайко».

«Моя аптечка — половина рюкзака! Хорошо, что нужно пока только противовирусное. Пятый день прошел, начали обучение», — написал блогер.

На фото видно, что в аптечке много бинтов, есть жгут, перекись водорода, аспирин, лейкопластырь. Ранее еще один блогер рассказал, как мобилизованные из ЯНАО проходят обучение в Тюмени, как их кормят, и как обстоят дела с обеспечением призывников.

Частичная мобилизация на Ямале и во всей России стартовала 21 сентября. А с 24 февраля армия РФ проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины для защищены мирного населения Донбасса.

Аптечка мобилизованного

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Ямальский блогер Антон Малайко, который попал под мобилизацию, показал содержимое своего армейского рюкзака, половину которого занимает аптечка. Об этом он написал в своем telegram-канале «Малайко». «Моя аптечка — половина рюкзака! Хорошо, что нужно пока только противовирусное. Пятый день прошел, начали обучение», — написал блогер. На фото видно, что в аптечке много бинтов, есть жгут, перекись водорода, аспирин, лейкопластырь. Ранее еще один блогер рассказал, как мобилизованные из ЯНАО проходят обучение в Тюмени, как их кормят, и как обстоят дела с обеспечением призывников. Частичная мобилизация на Ямале и во всей России стартовала 21 сентября. А с 24 февраля армия РФ проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины для защищены мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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