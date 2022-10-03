03 октября 2022

В Пермском крае продолжится рассылка повесток для мобилизации

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Военкомат мотовилихинского района, ул.Уральская 113. Пермь., военкомат, мобилизация, резервисты, мобилизованные
Повестки могут приходить пермякам Фото:
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Мобилизация в России

В Пермском крае не было официальной остановки призыва по частичной мобилизации. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на Министерство территориальной безопасности края.

«Официальная информация о приостановлении оповещения по частичной мобилизации не поступала. Официальной остановки призыва по частичной мобилизации не было», — цитирует издание Министерство территориальной безопасности Пермского края.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории Пермского края в ближайшее время не планируется разносить повестки. Последний эшелон с мобилизованными пермяками отправился из Перми 1 октября. По данным источника URA.RU в одном из силовых ведомств, на 30 сентября план по мобилизации в регионе был выполнен на 100%.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Она проводится в рамках спецоперации на Украине, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля.

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В Пермском крае не было официальной остановки призыва по частичной мобилизации. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на Министерство территориальной безопасности края. «Официальная информация о приостановлении оповещения по частичной мобилизации не поступала. Официальной остановки призыва по частичной мобилизации не было», — цитирует издание Министерство территориальной безопасности Пермского края. Ранее URA.RU сообщало, что на территории Пермского края в ближайшее время не планируется разносить повестки. Последний эшелон с мобилизованными пермяками отправился из Перми 1 октября. По данным источника URA.RU в одном из силовых ведомств, на 30 сентября план по мобилизации в регионе был выполнен на 100%. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Она проводится в рамках спецоперации на Украине, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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