В Пермском крае продолжится рассылка повесток для мобилизации

Повестки могут приходить пермякам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Пермском крае не было официальной остановки призыва по частичной мобилизации. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на Министерство территориальной безопасности края.

«Официальная информация о приостановлении оповещения по частичной мобилизации не поступала. Официальной остановки призыва по частичной мобилизации не было», — цитирует издание Министерство территориальной безопасности Пермского края.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории Пермского края в ближайшее время не планируется разносить повестки. Последний эшелон с мобилизованными пермяками отправился из Перми 1 октября. По данным источника URA.RU в одном из силовых ведомств, на 30 сентября план по мобилизации в регионе был выполнен на 100%.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Она проводится в рамках спецоперации на Украине, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля.