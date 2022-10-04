Новую 500-рублевую купюру украсят виды Северного Кавказа

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Центробанк выбирает символы для новой 500-рублевой банкноты Фото:

Экспертная группа Центрального Банка Российской Федерации предложила более 60 достопримечательностей Северо-Кавказского федерального округа для изображения на новой банкноте Банка России номиналом 500 рублей. В финальный список для лицевой стороны вошли культурно-исторические и природные объекты Пятигорска, сообщается на официальном сайте Банка России.

«Нам важно наиболее полно отразить различные стороны жизни Северного Кавказа, его историю и современные достижения. Художники Банка России и Гознака подготовят ряд концептуальных эскизов с различным сочетанием объектов из финальной группы. Окончательное решение примет Совет директоров Банка России», — отметил заместитель Председателя Банка России Сергей Белов.

В числе лидеров скульптура Орла на Горячей горе, памятник Михаилу Лермонтову, беседка Эолова арфа. На оборотную сторону банкноты были предложены памятники и известные места северокавказских республик.

Новый дизайн купюры в ЦБ разрабатывают несколько месяцев. Как сообщал зампред Банка России Сергей Белову, у новых купюр будет усовершенствован защитный комплекс от подделок. Также в Центробанке хотят возобновить выпуск купюр в пять и десять рублей. Бывший советник министра экономического развития Российской Федерации Евгений Надоршин объяснял URA.RU, что это поможет экономить, а также поддержать лесодобывающую и деревообрабатывающую промышленность, чья продукция стала дешеветь из-за снижения спроса.

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Экспертная группа Центрального Банка Российской Федерации предложила более 60 достопримечательностей Северо-Кавказского федерального округа для изображения на новой банкноте Банка России номиналом 500 рублей. В финальный список для лицевой стороны вошли культурно-исторические и природные объекты Пятигорска, сообщается на официальном сайте Банка России. «Нам важно наиболее полно отразить различные стороны жизни Северного Кавказа, его историю и современные достижения. Художники Банка России и Гознака подготовят ряд концептуальных эскизов с различным сочетанием объектов из финальной группы. Окончательное решение примет Совет директоров Банка России», — отметил заместитель Председателя Банка России Сергей Белов. В числе лидеров скульптура Орла на Горячей горе, памятник Михаилу Лермонтову, беседка Эолова арфа. На оборотную сторону банкноты были предложены памятники и известные места северокавказских республик. Новый дизайн купюры в ЦБ разрабатывают несколько месяцев. Как сообщал зампред Банка России Сергей Белову, у новых купюр будет усовершенствован защитный комплекс от подделок. Также в Центробанке хотят возобновить выпуск купюр в пять и десять рублей. Бывший советник министра экономического развития Российской Федерации Евгений Надоршин объяснял URA.RU, что это поможет экономить, а также поддержать лесодобывающую и деревообрабатывающую промышленность, чья продукция стала дешеветь из-за снижения спроса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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