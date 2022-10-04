Тысячи немцев выступили против российских санкций

Spiegel: в День германского единства немцы выступили против российских санкций

04 октября 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

В Германии прошли демонстрации против российских санкций Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Тысячи немцев во многих городах Восточной Германии вышли на демонстрации с требованием отменить санкции против России. Об этом пишет Spiegel. Протесты проходят 3 октября в День германского единства, посвященный вхождению ГДР в состав ФРГ. «В Берлине в протестах приняло около 3000 человек, а в восточных землях Германии, в общей сложности, выступило более 150 тысяч человек. Демонстранты также выступали против текущей политики [канцлера ФРГ] Олафа Шольца и спецоперации в Украине», — сообщает издание. Как уточняет Topwar, политика правительства Шольца свидетельствует о том, что Германия утратила суверенитет и превратилась в подданного США, не способного самостоятельно вести политические дела в отношении конфликта в Украине. Санкции Германии против России отразились, прежде всего, на жизнях простых немцев, добавляет Topwar. Ранее издание Politico сообщало, что Евросоюз недоволен крупными тратами Германии на собственную экономику. Недовольства немцев начались после введения санкций против России, которые привели к энергетическому кризису в Европе.

Тысячи немцев во многих городах Восточной Германии вышли на демонстрации с требованием отменить санкции против России. Об этом пишет Spiegel. Протесты проходят 3 октября в День германского единства, посвященный вхождению ГДР в состав ФРГ. «В Берлине в протестах приняло около 3000 человек, а в восточных землях Германии, в общей сложности, выступило более 150 тысяч человек. Демонстранты также выступали против текущей политики [канцлера ФРГ] Олафа Шольца и спецоперации в Украине», — сообщает издание. Как уточняет Topwar, политика правительства Шольца свидетельствует о том, что Германия утратила суверенитет и превратилась в подданного США, не способного самостоятельно вести политические дела в отношении конфликта в Украине. Санкции Германии против России отразились, прежде всего, на жизнях простых немцев, добавляет Topwar. Ранее издание Politico сообщало, что Евросоюз недоволен крупными тратами Германии на собственную экономику. Недовольства немцев начались после введения санкций против России, которые привели к энергетическому кризису в Европе.