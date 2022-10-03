Миасские бизнесмены купили кнопочные телефоны мобилизованным землякам

Предприниматели и депутаты на личные деньги купили 60 мобильников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Предприниматели и депутаты Миасса (Челябинская область) купили кнопочные телефоны для мобилизованных. Резервистов также поддержали крупнейшие городские предприятия, приняв участие в покупке экипировки, сообщает движение «ZOV Миасса».

«Предприниматели и депутаты Миасса на собранные ими средства купили 60 кнопочных телефонов для мобилизованных. Кроме того, автозавод „Урал“ снабдил часть мобилизованных миассцев кнопочными телефонами для резервной связи», — написали представители движения «ZOV Миасса» на своей странице во «ВКонтакте».

Общественники отмечают, что некоторые миасские предприятия, откуда призвали сотрудников, также снабдили своих ребят всем необходимым. А предприниматель Александр, который пожелал остаться неизвестным, снабдил мобилизованных ковриками для отдыха.

Кнопочные телефоны мобилизованным миасцам раздали перед отправкой. Их провожали родные, друзья, представители общественности и духовенства. Ребят на автобусах отправили в 32-й военный городок Екатеринбурга. Это вторая партия мобилизованных из Миасса. Первая, в которую вошли около 100 человек, была отправлена 29 сентября.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.