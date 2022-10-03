ОНФ поможет оформить кредитные каникулы мобилизованным челябинцам

Вячеслав Курилин сообщил, что мобилизованным и членам их семей предоставят полную консультацию по оформлению кредитных каникул Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Челябинское отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) поможет оформить кредитные каникулы мобилизованным жителям региона. Как сообщил эксперт ОНФ Вячеслав Курилин, курирующий данный вопрос, мобилизованным предоставят полную консультацию.

«По всем перечисленным вопросам, связанным с правом предоставления кредитных каникул и трудовыми правами на период мобилизации, Народный фронт будет консультировать мобилизованных граждан и членов их семей. Обращения принимаются в региональном исполкоме, на электронную почту, а также можно оставить сообщение в группе Народного фронта во ВКонтакте и Одноклассниках», — сообщил URA.RU Курилин.

Законопроект, позволяющий гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации, получить кредитные каникулы на время службы, был принят в Госдуме сразу в трех чтениях. Также приняли законопроект, по которому рабочие места сохраняются за мобилизованными, а на период мобилизации списание долгов с граждан приостановят.

В связи с указом о частичной мобилизации от 21 сентября этого года, в действующее законодательство были подготовлены некоторые поправки, направленные на обеспечение мобилизованных и их семей всей необходимой поддержкой. Также представлены поправки, направленные на защиту бизнеса, в случае мобилизации его владельца.