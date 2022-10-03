03 октября 2022

Губернатор Шумков пообещал матпомощь семьям курганских военных

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Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков пообещал курганцам перечислить семьям военнослужащих единовременную выплату Фото:
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Мобилизация в России

Курганский губернатор Вадим Шумков пообещал выдать материальную помощь семьям военнослужащих. Об этом говорится в посте его telegram-канала.

«<…> Ребята воюют геройски. Будем поставлять им все, что необходимо. Также окажем единовременную материальную помощь их семьям», — написал Шумков. По словам губернатора, недавно у него прошла встреча с и. о. командира 232-й реактивной-артиллерийской бригады Сергеем Степановым. «Летом мы уже отправляли партию груза для наших ребят в составе этой бригады на территории Донбасса. Сейчас приобрели и отправили для парней еще снаряжения и допкомплектации почти на 6 млн рублей», — заявляет Шумков.

Ранее URA.RU писало, что курганцам за службу по контракту обещают дополнительные выплаты в 120 тысяч рублей от регионального правительства. Военнослужащим обещают начислить 30 тысяч сразу после заключения контракта и 90 тысяч — после одного месяца службы.

Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.

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Курганский губернатор Вадим Шумков пообещал выдать материальную помощь семьям военнослужащих. Об этом говорится в посте его telegram-канала. «<…> Ребята воюют геройски. Будем поставлять им все, что необходимо. Также окажем единовременную материальную помощь их семьям», — написал Шумков. По словам губернатора, недавно у него прошла встреча с и. о. командира 232-й реактивной-артиллерийской бригады Сергеем Степановым. «Летом мы уже отправляли партию груза для наших ребят в составе этой бригады на территории Донбасса. Сейчас приобрели и отправили для парней еще снаряжения и допкомплектации почти на 6 млн рублей», — заявляет Шумков. Ранее URA.RU писало, что курганцам за службу по контракту обещают дополнительные выплаты в 120 тысяч рублей от регионального правительства. Военнослужащим обещают начислить 30 тысяч сразу после заключения контракта и 90 тысяч — после одного месяца службы. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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