В ХМАО организовали отправку посылок мобилизованным землякам

Посылки доставят в военные части Омска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Волонтеры организовали сбор посылок для мобилизованных из Югорска и Советского района. Жители могут отправить необходимые вещи своим близким в военные части Омска, где военнослужащие проходят обучение. Об этом URA.RU рассказала волонтер Анастасия Барашкова.

«Сейчас организован сбор посылок точечно. То есть, от каждой семьи, например, матери для своего сына или жены мужу. Посылки будут собираться, подписываться и транспортом их повезут в Омск. Это будут посылки конкретным людям», — рассказала корреспонденту агентства Барашкова.

Пункт сбора организовали в центре культуры «Югра-Презент» в Югорске. Перед отправкой посылку нужно упаковать и подписать. Отправления принимают до 15:00 7 октября. При этом на обратной дороге волонтеры могут привезти посылки родственникам от самих мобилизованных.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) волонтеры российского «Красного креста» организовали для мобилизованных и всех желающих курсы по тактической медицине. Учеба будет проходить в небольших группах до 20 человек, чтобы у всех была возможность отработать навыки на практике.

Начало мобилизации президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. На фронт в помощь российской армии должны отправиться около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президента, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.