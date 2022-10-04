Во время боевого слаживания на тюменском полигоне мобилизованные из Пермского края и Ямало-Ненецкого округа проходят «обкатку танками», чтобы привыкнуть к шуму двигателей. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Кроме этого, военнослужащие подлежат технической, огневой, медицинской и тактической подготовке.
«Проводится боевое слаживание с мобилизованными гражданами. Среди военнослужащих — жители Тюменской области, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. Занятия проходят по технической, медицинской, огневой, тактической подготовке, в том числе „обкатка танками“ (когда над военнослужащими проезжает танк, чтобы привыкали к шуму двигателей)», — сообщает региональный Инфоцентр.
Там добавили, что занятия для мобилизованных проводят силовики и преподаватели Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. «Огромное внимание уделяется инженерной подготовке. Мужчины взрослые. Все осознают, какие будут стоять задачи, поэтому на каждому учебном месте максимально задают вопросы, проявляют инициативу, тренируясь дополнительно», — отметили в Инфоцентре со ссылкой на слова заместителя начальника ТВВИКУ по военно-политической работе Михаила Багрова.
Он добавил, что проблем с поступления вещевого имущества у военных нет. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Под нее попадут, в первую очередь, военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные военно-учетные специальности.
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Во время боевого слаживания на тюменском полигоне мобилизованные из Пермского края и Ямало-Ненецкого округа проходят «обкатку танками», чтобы привыкнуть к шуму двигателей. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Кроме этого, военнослужащие подлежат технической, огневой, медицинской и тактической подготовке. «Проводится боевое слаживание с мобилизованными гражданами. Среди военнослужащих — жители Тюменской области, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. Занятия проходят по технической, медицинской, огневой, тактической подготовке, в том числе „обкатка танками“ (когда над военнослужащими проезжает танк, чтобы привыкали к шуму двигателей)», — сообщает региональный Инфоцентр. Там добавили, что занятия для мобилизованных проводят силовики и преподаватели Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. «Огромное внимание уделяется инженерной подготовке. Мужчины взрослые. Все осознают, какие будут стоять задачи, поэтому на каждому учебном месте максимально задают вопросы, проявляют инициативу, тренируясь дополнительно», — отметили в Инфоцентре со ссылкой на слова заместителя начальника ТВВИКУ по военно-политической работе Михаила Багрова. Он добавил, что проблем с поступления вещевого имущества у военных нет. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Под нее попадут, в первую очередь, военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные военно-учетные специальности.