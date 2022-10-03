Свердловский вуз повысит квалификацию медиков Донбасса, которые работают на передовой

Специалисты Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) организовали курсы повышения квалификации для медиков Макеевского перинатального центра (Донецкая Народная Республика). Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационного политики Свердловской области (ДИП).
«Обучение проходит на базе Областной клинической больницы №1, а также в профильных клиниках столицы Урала. Курсы повышения квалификации продлятся чуть больше месяца», — сказано в сообщении.
По словам ректора УГМУ Ольги Ковтун, курсы квалификации повысят качество оказания помощи. «Они в прямом и переносном смысле находятся на передовой. Уверена, что новые знания и профессиональные навыки помогут акушерам-гинекологам подарить не одну новую жизнь», — передает слова главы уральского вуза ДИП.
Ранее агентство сообщало, что в июне 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве. В ходе визита в Макеевку Куйвашев подтвердил готовность вузов и колледжей региона обучать молодых специалистов из ДНР. Позже свердловских врачей отправили в Донбасс для помощи коллегам.
В России до 2030 года планируется разработать 5 тыс. новых образовательных модулей и 114 аккредитационно-симуляционных центров для обучения врачей. Уже заработал Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования, обучение на которой проходят более 1,4 млн специалистов. Это дает возможность медикам не только оставаться в курсе новейших разработок, но и делиться собственным опытом, предлагая методики лечения, основанные на полученных знаниях.
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