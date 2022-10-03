03 октября 2022

Свердловский вуз повысит квалификацию медиков Донбасса, которые работают на передовой

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи из ДНР приступили к занятиям в сентябре Фото:

Специалисты Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) организовали курсы повышения квалификации для медиков Макеевского перинатального центра (Донецкая Народная Республика). Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационного политики Свердловской области (ДИП).

«Обучение проходит на базе Областной клинической больницы №1, а также в профильных клиниках столицы Урала. Курсы повышения квалификации продлятся чуть больше месяца», — сказано в сообщении.

По словам ректора УГМУ Ольги Ковтун, курсы квалификации повысят качество оказания помощи. «Они в прямом и переносном смысле находятся на передовой. Уверена, что новые знания и профессиональные навыки помогут акушерам-гинекологам подарить не одну новую жизнь», — передает слова главы уральского вуза ДИП.

Ранее агентство сообщало, что в июне 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве. В ходе визита в Макеевку Куйвашев подтвердил готовность вузов и колледжей региона обучать молодых специалистов из ДНР. Позже свердловских врачей отправили в Донбасс для помощи коллегам.

В России до 2030 года планируется разработать 5 тыс. новых образовательных модулей и 114 аккредитационно-симуляционных центров для обучения врачей. Уже заработал Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования, обучение на которой проходят более 1,4 млн специалистов. Это дает возможность медикам не только оставаться в курсе новейших разработок, но и делиться собственным опытом, предлагая методики лечения, основанные на полученных знаниях.

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Специалисты Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) организовали курсы повышения квалификации для медиков Макеевского перинатального центра (Донецкая Народная Республика). Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационного политики Свердловской области (ДИП). «Обучение проходит на базе Областной клинической больницы №1, а также в профильных клиниках столицы Урала. Курсы повышения квалификации продлятся чуть больше месяца», — сказано в сообщении. По словам ректора УГМУ Ольги Ковтун, курсы квалификации повысят качество оказания помощи. «Они в прямом и переносном смысле находятся на передовой. Уверена, что новые знания и профессиональные навыки помогут акушерам-гинекологам подарить не одну новую жизнь», — передает слова главы уральского вуза ДИП. Ранее агентство сообщало, что в июне 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве. В ходе визита в Макеевку Куйвашев подтвердил готовность вузов и колледжей региона обучать молодых специалистов из ДНР. Позже свердловских врачей отправили в Донбасс для помощи коллегам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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