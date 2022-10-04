Куда свердловчанам жаловаться на ошибочную мобилизацию: все номера горячих линий, адреса и сайты

04 октября 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Горячие линии о частичной мобилизации работают как на федеральном, так и на региональном уровне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области домой вернулось 130 человек, которые ошибочно попали под частичную мобилизацию. Такое число ранее озвучила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Редакция URA.RU подготовила информацию, куда можно обратиться в том случае, если вашего члена семьи или родственника призвали незаконно, а также у вас есть данные о проблемах в организации быта мобилизованных. Свердловская область Правительство Свердловской области: 8 (800) 101-9111. Линия открыта по будням с 10:00 до 19:00. В остальное время заявления о нарушении принимает автоответчик. Также в регионе запущен Telegram-бот , где любой желающий может получить о частичной мобилизации в Свердловской области, узнать контактные телефоны и адреса военкоматов, условия для выезда за границу, связаться с военкоматом или оставить жалобу. Екатеринбургская городская дума: звонки принимаются по номеру: +7 (343) 304-17-59, по будням с 9:00 до 17:00. Специалисты готовы дать юридические консультации по вопросам, связанным с кредитными и ипотечными выплатами, социальными льготами. Вопросы, для решения которых требуется время, будут переданы в курирующие их структуры и взяты на контроль городской Думы. Аппарат Свердловского омбудсмена: 8 (343) 354-01-88. Народный фронт Свердловской области: 8 (343) 350-09-42. Также за помощью можно обратиться в Telegram , социальные сети «ВКонтакте» и « Одноклассники». Ситуационный центр Уральского федерального университета: вопросы могу задать студенты, преподаватели и сотрудники вуза по телефону: 8 (800) 100-50-44 или по почте: help@urfu.ru. Кроме того, на сайте университета опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы . Прокуратура Верхней Пышмы: горячая линия предназначена для семей мобилизованных: +7 (343 68) 5-37-11. Также граждане могут прийти на личный прием по адресу: ул. Калинина, 64А. Мэрия Первоуральска: родственники мобилизованных могут обратиться по будням с 9.00 до 17.00 и по выходным — с 10.00 до 15.00 по телефону: 8 (3439) 221-211. Также можно записаться на личный прием по телефону горячей линии. Прием осуществляется каждый вторник с 15.00 до 18.00 в администрации городского округа (ул. Ватутина, 41, кб. 111). Федеральные горячие линии Единая горячая линия по вопросам частичной мобилизации: 122. Министерство обороны РФ: россияне могут задать вопросы не только о частичной мобилизации, но и узнать информацию о местонахождении военнослужащих по телефонам: 8 (800) 100 77 07, 8 (495) 498 43 54, 8 (495) 498 34 46. Минобрнауки России: 8 (800) 222 55 71 (доб. 1, доб. 2). Уполномоченный по правам человека в России: 8 (800) 707-56-67. Приемная Главной военной прокуратуры: 8 (495) 693-64-17. Также подробная информация о мобилизации есть на сайте прокуратуры. Сайт « Объясняем.рф» : публикуется актуальная и достоверная информация о частичной мобилизации. Портал «Госуслуги»: с помощью него можно сообщить о нарушениях при частичной мобилизации, а также вызваться добровольцем . Подать жалобу можно через форму . Ранее в Свердловской области начали собирать вещи для военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации на Украине. В пункты приема свердловчане могут передать одежду и предметы личной гигиены. Редакция URA.RU также опубликовала список пунктов, куда можно принести вещи для солдат.

В Свердловской области домой вернулось 130 человек, которые ошибочно попали под частичную мобилизацию. Такое число ранее озвучила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Редакция URA.RU подготовила информацию, куда можно обратиться в том случае, если вашего члена семьи или родственника призвали незаконно, а также у вас есть данные о проблемах в организации быта мобилизованных. Аппарат Свердловского омбудсмена: 8 (343) 354-01-88. Народный фронт Свердловской области: 8 (343) 350-09-42. Также за помощью можно обратиться в Telegram, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Прокуратура Верхней Пышмы: горячая линия предназначена для семей мобилизованных: +7 (343 68) 5-37-11. Также граждане могут прийти на личный прием по адресу: ул. Калинина, 64А. Мэрия Первоуральска: родственники мобилизованных могут обратиться по будням с 9.00 до 17.00 и по выходным — с 10.00 до 15.00 по телефону: 8 (3439) 221-211. Также можно записаться на личный прием по телефону горячей линии. Прием осуществляется каждый вторник с 15.00 до 18.00 в администрации городского округа (ул. Ватутина, 41, кб. 111). Приемная Главной военной прокуратуры: 8 (495) 693-64-17. Также подробная информация о мобилизации есть на сайте прокуратуры. Сайт «Объясняем.рф»: публикуется актуальная и достоверная информация о частичной мобилизации. Портал «Госуслуги»: с помощью него можно сообщить о нарушениях при частичной мобилизации, а также вызваться добровольцем. Подать жалобу можно через форму. Ранее в Свердловской области начали собирать вещи для военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации на Украине. В пункты приема свердловчане могут передать одежду и предметы личной гигиены. Редакция URA.RU также опубликовала список пунктов, куда можно принести вещи для солдат.