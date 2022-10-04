В Минтруде раскрыли срок кредитных каникул для мобилизованных

Замглавы Минтруда РФ Баталина: мобилизованные получат кредитные каникулы на весь срок службы

04 октября 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Банки не смогут изымать имущество мобилизованных россиян, заявила Баталина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Кредитные каникулы для участников спецоперации на Украине предоставляются на весь период мобилизации или службы и на 30 дней после ее окончания. Об этом заявила замглавы Министерства труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, разъяснившая условия предоставления кредитных каникул для призванных резервистов. «Каникулы предоставляются по заявлению гражданина на весь период мобилизации или службы по контракту плюс 30 дней после окончания службы», — сказала Баталина на брифинге. Ее слова приведены на официальном сайте правительства. Баталина уточнила, что россияне должны обратиться в место предоставления кредита для получения кредитных каникул, так как этот процесс не происходит автоматически. По словам замглавы Минтруда, банк не имеет права продавать находящееся в залоге имущество мобилизованных россиян во время кредитных каникул. «Если кредит был просрочен и уже начато исполнительное производство по принудительному взысканию средств, то во время кредитных каникул оно также будет приостановлено. Во время каникул банк не имеет права продать то имущество, которое было залогом по предоставленному кредиту, это могут быть квартиры, автотранспорт, земельные участки и другое имущество гражданина», — сказала Баталина. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам главы государства, этот шаг необходим для защиты суверенитета и целостности страны в условиях проведения специальной операции на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кредитные каникулы для участников спецоперации на Украине предоставляются на весь период мобилизации или службы и на 30 дней после ее окончания. Об этом заявила замглавы Министерства труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, разъяснившая условия предоставления кредитных каникул для призванных резервистов. «Каникулы предоставляются по заявлению гражданина на весь период мобилизации или службы по контракту плюс 30 дней после окончания службы», — сказала Баталина на брифинге. Ее слова приведены на официальном сайте правительства. Баталина уточнила, что россияне должны обратиться в место предоставления кредита для получения кредитных каникул, так как этот процесс не происходит автоматически. По словам замглавы Минтруда, банк не имеет права продавать находящееся в залоге имущество мобилизованных россиян во время кредитных каникул. «Если кредит был просрочен и уже начато исполнительное производство по принудительному взысканию средств, то во время кредитных каникул оно также будет приостановлено. Во время каникул банк не имеет права продать то имущество, которое было залогом по предоставленному кредиту, это могут быть квартиры, автотранспорт, земельные участки и другое имущество гражданина», — сказала Баталина. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам главы государства, этот шаг необходим для защиты суверенитета и целостности страны в условиях проведения специальной операции на Украине.