Активисты помогли мобилизованным из ЯНАО в Новосибирске

Мобилизованных жителей Ноябрьска из Тюмени отправили в Новосибирск Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Представители движения «Мы Вместе» оказали материальную помощь мобилизованным жителям ЯНАО, которые сейчас находятся в Новосибирске, ожидая отправки в зону проведения специальной операции. Как рассказал корреспонденту URA.RU активист Алексей Шевцов, контрактники-ноябряне Александр и Иван передали землякам слова благодарности.

«В Новосибирске тоже два человека земляков уходят на передовую. Встретился с ними в части, поговорили, попросили им помочь. Мы помогли, выслали 20 000 рублей им на закупку необходимого. Парни благодарят нас за поддержку. Перед отправкой отчитаются», — рассказал корреспонденту URA.RU Алексей Шевцов.

По словам активиста, мобилизованные парни прибыли вместе со всеми в Тюмень, а уже оттуда их распределили в Новосибирск, где они проходят доподготовку. Из Сибири их должны отправить в Ростов-на-Дону, а уже оттуда — на Украину для выполнения задач.

Всего от Ямала мобилизуют 920 человек. Все призванные ямальцы получат выплату в размере 300 тысяч рублей, а также будут обеспечены всем необходимым, в том числе спальными мешками, аптечками и прочими необходимыми предметами.

С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.