В соцсетях набросились на Пугачеву, назвавшую своих критиков рабами и холопами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с режиссером Эльдаром Рязановым в ЦДЛ. Москва. , пугачева алла, галкин максим
На Пугачеву обрушился шквал негатива, после того, как она назвала своих критиков плебеями Фото:

В социальных сетях отреагировали на пост певицы Аллы Пугачевой, в котором она назвала своих критиков холопами и рабами. Многие пользователи отнеслись к публикации с иронией, но некоторые отреагировали крайне негативно.

«Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала певица в своих социальных сетях.

Кто-то из пользователей «принял за честь» тот факт, что его ненавидит сама примадонна
Фото:

Некоторых высказывание звезды побудило вспомнить советскую классику
Фото:

Пользователь делает вывод, что под конец карьеры Алла Борисовна показала свое истинное лицо
Фото:

Напоминание о том, что «не стоит кусать руку, которая тебя кормит»
Фото:

Намек на лицемерие и двуличность звезды эстрады
Фото:

Пользователи считают, что Пугачева потеряла лицо
Фото:

Ранее певица снова уехала из России в Израиль. Ее заметили в аэропорту Внуково вместе с детьми.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в России - читайте канал @uranews

В социальных сетях отреагировали на пост певицы Аллы Пугачевой, в котором она назвала своих критиков холопами и рабами. Многие пользователи отнеслись к публикации с иронией, но некоторые отреагировали крайне негативно. «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала певица в своих социальных сетях. Ранее певица снова уехала из России в Израиль. Ее заметили в аэропорту Внуково вместе с детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...