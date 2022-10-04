В соцсетях набросились на Пугачеву, назвавшую своих критиков рабами и холопами

04 октября 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

На Пугачеву обрушился шквал негатива, после того, как она назвала своих критиков плебеями Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU В социальных сетях отреагировали на пост певицы Аллы Пугачевой, в котором она назвала своих критиков холопами и рабами. Многие пользователи отнеслись к публикации с иронией, но некоторые отреагировали крайне негативно. «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала певица в своих социальных сетях. Кто-то из пользователей «принял за честь» тот факт, что его ненавидит сама примадонна Фото: скриншот из соцсетей Некоторых высказывание звезды побудило вспомнить советскую классику Фото: скриншот из соцсетей Пользователь делает вывод, что под конец карьеры Алла Борисовна показала свое истинное лицо Фото: скриншот из соцсетей Напоминание о том, что «не стоит кусать руку, которая тебя кормит» Фото: скриншот из соцсетей Намек на лицемерие и двуличность звезды эстрады Фото: скриншот из соцсетей Пользователи считают, что Пугачева потеряла лицо Фото: скриншот из соцсетей Ранее певица снова уехала из России в Израиль. Ее заметили в аэропорту Внуково вместе с детьми.

В социальных сетях отреагировали на пост певицы Аллы Пугачевой, в котором она назвала своих критиков холопами и рабами. Многие пользователи отнеслись к публикации с иронией, но некоторые отреагировали крайне негативно. «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала певица в своих социальных сетях. Ранее певица снова уехала из России в Израиль. Ее заметили в аэропорту Внуково вместе с детьми.