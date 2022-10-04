В соцсетях набросились на Пугачеву, назвавшую своих критиков рабами и холопами

На Пугачеву обрушился шквал негатива, после того, как она назвала своих критиков плебеями
В социальных сетях отреагировали на пост певицы Аллы Пугачевой, в котором она назвала своих критиков холопами и рабами. Многие пользователи отнеслись к публикации с иронией, но некоторые отреагировали крайне негативно.
«Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала певица в своих социальных сетях.
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