Салехард и Приуральский район выполнили план по мобилизованным

Мобилизованные из ЯНАО находятся в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Салехарде и Приуральском районе выполнили установленную на сегодняшний день норму по призывникам. Об этом URA.RU сообщили в администрации окружной столицы.

«На сегодняшний день [30 сентября] мобилизованные, в рамках частичной мобилизации, прибыли в место назначение, в учебные подразделения, где пройдут переподготовку. А в рамках норматива, который пришел в салехардский военкомат, который объединяет Салехард и Приуральский район, задача выполнена на сегодняшний день», — пояснили в мэрии.

Также там отметили, что информации о дополнительных призывах у властей города нет. Сейчас пункт сбора для мобилизованных — центр культуры и спорта «Геолог» приводят в его прежний вид.

Ранее ямальцы проводили из окружной столицы в Тюмень призывников из Ямальского, Приуральского, Шурышкарского района. Общий план по мобилизации на округа стоял в 920 человек. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября, а с 24 февраля российский военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.