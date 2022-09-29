29 сентября 2022

Салехард и Приуральский район выполнили план по мобилизованным

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Возвращение ошибочно мобилизованных. Тюмень , мобилизация, мобилизованные
Мобилизованные из ЯНАО находятся в Тюмени Фото:
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Мобилизация в России

В Салехарде и Приуральском районе выполнили установленную на сегодняшний день норму по призывникам. Об этом URA.RU сообщили в администрации окружной столицы.

«На сегодняшний день [30 сентября] мобилизованные, в рамках частичной мобилизации, прибыли в место назначение, в учебные подразделения, где пройдут переподготовку. А в рамках норматива, который пришел в салехардский военкомат, который объединяет Салехард и Приуральский район, задача выполнена на сегодняшний день», — пояснили в мэрии.

Также там отметили, что информации о дополнительных призывах у властей города нет. Сейчас пункт сбора для мобилизованных — центр культуры и спорта «Геолог» приводят в его прежний вид.

Ранее ямальцы проводили из окружной столицы в Тюмень призывников из Ямальского, Приуральского, Шурышкарского района. Общий план по мобилизации на округа стоял в 920 человек. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября, а с 24 февраля российский военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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В Салехарде и Приуральском районе выполнили установленную на сегодняшний день норму по призывникам. Об этом URA.RU сообщили в администрации окружной столицы. «На сегодняшний день [30 сентября] мобилизованные, в рамках частичной мобилизации, прибыли в место назначение, в учебные подразделения, где пройдут переподготовку. А в рамках норматива, который пришел в салехардский военкомат, который объединяет Салехард и Приуральский район, задача выполнена на сегодняшний день», — пояснили в мэрии. Также там отметили, что информации о дополнительных призывах у властей города нет. Сейчас пункт сбора для мобилизованных — центр культуры и спорта «Геолог» приводят в его прежний вид. Ранее ямальцы проводили из окружной столицы в Тюмень призывников из Ямальского, Приуральского, Шурышкарского района. Общий план по мобилизации на округа стоял в 920 человек. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября, а с 24 февраля российский военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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