Снайпер-разведчик «Пятнашки» дал советы мобилизованным на фронт

04 октября 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

Снайпер-разведчик порекомендовал мобилизованным быть предельно внимательными на линии фронта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованные военнослужащие должны действовать в соответствии с приказами командира и включать свою голову, попадая на линию фронта. Об этом заявил участвующий в спецоперации снайпер-разведчик интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным «Хан». Боец в интервью URA.RU дал несколько советов мобилизованным участникам СВО. «Хотелось бы дать несколько советов для мобилизованных ребят, которые приедут сюда защищать свою родину. Первый совет — это слушаться командира. Командир — это голова, подчиняйтесь его приказам. Он знает больше, чем мобилизованные ребята. Второй совет — думайте своей головой. Командир командиру рознь. Следующий совет: попадая на линию боевого соприкосновения, в первую очередь, осмотритесь. Вокруг очень много разных мин. Поэтому нельзя сделать шаг без приказа командира или своей головы. Вы на это не имеете права, вы даже погибнуть не имеете права», — поделился собеседник агентства. Помимо этого, снайпер-разведчик порекомендовал пехотинцам максимально комфортно оборудовать свою позицию. «После того, как вы осмотритесь — выберете себе позицию. Позицию, в которой вы будете укрываться от обстрела. Позицию, с которой вы будете „работать“, если вы автоматчик, пулеметчик, гранатометчик. Свою позицию оборудуйте ровно так, как вам бы хотелось жить», — поделился «Хан». Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Позже, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации для защиты суверенитета и целостности страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованные военнослужащие должны действовать в соответствии с приказами командира и включать свою голову, попадая на линию фронта. Об этом заявил участвующий в спецоперации снайпер-разведчик интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным «Хан». Боец в интервью URA.RU дал несколько советов мобилизованным участникам СВО. «Хотелось бы дать несколько советов для мобилизованных ребят, которые приедут сюда защищать свою родину. Первый совет — это слушаться командира. Командир — это голова, подчиняйтесь его приказам. Он знает больше, чем мобилизованные ребята. Второй совет — думайте своей головой. Командир командиру рознь. Следующий совет: попадая на линию боевого соприкосновения, в первую очередь, осмотритесь. Вокруг очень много разных мин. Поэтому нельзя сделать шаг без приказа командира или своей головы. Вы на это не имеете права, вы даже погибнуть не имеете права», — поделился собеседник агентства. Помимо этого, снайпер-разведчик порекомендовал пехотинцам максимально комфортно оборудовать свою позицию. «После того, как вы осмотритесь — выберете себе позицию. Позицию, в которой вы будете укрываться от обстрела. Позицию, с которой вы будете „работать“, если вы автоматчик, пулеметчик, гранатометчик. Свою позицию оборудуйте ровно так, как вам бы хотелось жить», — поделился «Хан». Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Позже, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации для защиты суверенитета и целостности страны.