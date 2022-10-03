Предприниматели ЯНАО оказывают поддержку семьям мобилизованных

В Ноябрьске предприниматели решили сплотиться и помочь не только самим мобилизованным, но и их семьям. Для того, чтобы воспользоваться услугами, достаточно показать фотографию повестки.
«Центр Grand Float предоставляет услуги флоатинга и массажа. Предварительно до 10 октября мы организовали акцию „Плати сколько хочешь“, но не ниже 30% от стоимости услуг. Воспользоваться можно как одной, так и вдвоем с подругой/мамой, достаточно просто показать фото повестки», — рассказала корреспонденту URA.RU Людмила Красникова, уточнив, что вырученные средства также планируется направить в фонд поддержки мобилизованных.
Людмила оказалась не единственным представителем бизнес-сообщества, поддержавшим мобилизованных. «Хотим поддержать наших защитников и помочь собрать самое необходимое. Поэтому все средства, полученные от гостей 4, 5 и 6 октября мы передадим в Фонд помощи нашим солдатам! Плюс в эти дни мы дарим всем нашим гостям скидку -30% на аренду любого из наших залов!» — написала администрация группы «АнтиКинотеатр ЭХО Ноябрьск — караоке/PS4» «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что в ходе частичной мобилизации от Ямала будет мобилизовано 920 человек. Кроме того, все призванные ямальцы получат выплату в размере 300 тысяч рублей, а также будут обеспечены всем необходимым для службы.
С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию на Украине. Главной целью России стала защита мирного населения от политики геноцида, проводимых на Донбассе украинскими националистами.
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