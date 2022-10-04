04 октября 2022

В Белом доме прокомментировали скандальную позицию Илона Маска по Украине

Белый Дом: Украина должна самостоятельно принимать решение о переговорах с РФ
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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сша, американский
США поддержат Украину в борьбе за суверенитет, заявили в Белом доме Фото:
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Украина должна самостоятельно принимать решение, когда речь идет о какой-либо дипломатии или переговорах. Такое мнение высказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на прямой вопрос журналистки, обеспокоены ли власти США тем, что «Илон Маск распространяет российскую пропаганду».

«Мы очень четко высказывались по этому поводу <…>: мы не будем говорить об Украине без Украины. Это они должны принимать решение, когда речь идет о какой-либо дипломатии или переговорах. <…> Мы позаботимся о том, чтобы быть рядом с украинцами, когда они борются за свой суверенитет. И это решение об их суверенитете, свободе, демократии будет приниматься с ними», — ответила представитель Белого дома в ходе регулярного брифинга, транслируемом на YouTube.

Ранее основатель компании SpaceX и гендиректора Tesla Илон Маск назвал Крым российским, после чего запустил в соцсетях опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. По его мнению, Крым принадлежал России, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. По его мнению, необходимо обеспечить нейтральный статус Украины. Маск считает, что в регионах, вошедших в состав России, стоит провести новые референдумы под эгидой ООН. Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложения Маска о мире между Москвой и Киевом. В своем Twitter украинский лидер опубликовал опрос на эту тему.

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Украина должна самостоятельно принимать решение, когда речь идет о какой-либо дипломатии или переговорах. Такое мнение высказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на прямой вопрос журналистки, обеспокоены ли власти США тем, что «Илон Маск распространяет российскую пропаганду». «Мы очень четко высказывались по этому поводу <…>: мы не будем говорить об Украине без Украины. Это они должны принимать решение, когда речь идет о какой-либо дипломатии или переговорах. <…> Мы позаботимся о том, чтобы быть рядом с украинцами, когда они борются за свой суверенитет. И это решение об их суверенитете, свободе, демократии будет приниматься с ними», — ответила представитель Белого дома в ходе регулярного брифинга, транслируемом на YouTube. Ранее основатель компании SpaceX и гендиректора Tesla Илон Маск назвал Крым российским, после чего запустил в соцсетях опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. По его мнению, Крым принадлежал России, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. По его мнению, необходимо обеспечить нейтральный статус Украины. Маск считает, что в регионах, вошедших в состав России, стоит провести новые референдумы под эгидой ООН. Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложения Маска о мире между Москвой и Киевом. В своем Twitter украинский лидер опубликовал опрос на эту тему.
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