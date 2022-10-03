Зеленского взбесил Илон Маск, поддерживающий Россию

Зеленский отреагировал опросом на предложение Маска по миру на Украине

04 октября 2022 в 01:51 Размер текста - 17 +

Зеленскому не понравился Илон Маск, поддерживающий Россию Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложения основателя компании SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска о мире между Москвой и Киевом. В своем Twitter украинский лидер опубликовал опрос на эту тему. Зеленский спросил пользователей, «какой Илон Маск им нравится больше». В посте политик предложил варианты ответов: «который поддерживает Россию» или «который поддерживает Украину». Ранее Маск назвал Крым российским, после чего запустил в соцсетях опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. В своем аккаунте в Twitter Маск написал, что Крым принадлежал России, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Кроме того, бизнесмен назвал четыре пункта для урегулирования конфликта, а также усомнился в возможности победы Украины в случае обострения военного конфликта с Россией. В ответ на это экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник в нецензурной форме попросил Илона Маска «отстать» от его страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложения основателя компании SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска о мире между Москвой и Киевом. В своем Twitter украинский лидер опубликовал опрос на эту тему. Зеленский спросил пользователей, «какой Илон Маск им нравится больше». В посте политик предложил варианты ответов: «который поддерживает Россию» или «который поддерживает Украину». Ранее Маск назвал Крым российским, после чего запустил в соцсетях опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. В своем аккаунте в Twitter Маск написал, что Крым принадлежал России, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Кроме того, бизнесмен назвал четыре пункта для урегулирования конфликта, а также усомнился в возможности победы Украины в случае обострения военного конфликта с Россией. В ответ на это экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник в нецензурной форме попросил Илона Маска «отстать» от его страны.