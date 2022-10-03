03 октября 2022

Зеленского взбесил Илон Маск, поддерживающий Россию

Зеленский отреагировал опросом на предложение Маска по миру на Украине
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, микрофон, зеленский владимир
Зеленскому не понравился Илон Маск, поддерживающий Россию Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложения основателя компании SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска о мире между Москвой и Киевом. В своем Twitter украинский лидер опубликовал опрос на эту тему.

Зеленский спросил пользователей, «какой Илон Маск им нравится больше». В посте политик предложил варианты ответов: «который поддерживает Россию» или «который поддерживает Украину».

Ранее Маск назвал Крым российским, после чего запустил в соцсетях опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. В своем аккаунте в Twitter Маск написал, что Крым принадлежал России, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Кроме того, бизнесмен назвал четыре пункта для урегулирования конфликта, а также усомнился в возможности победы Украины в случае обострения военного конфликта с Россией. В ответ на это экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник в нецензурной форме попросил Илона Маска «отстать» от его страны.

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложения основателя компании SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска о мире между Москвой и Киевом. В своем Twitter украинский лидер опубликовал опрос на эту тему. Зеленский спросил пользователей, «какой Илон Маск им нравится больше». В посте политик предложил варианты ответов: «который поддерживает Россию» или «который поддерживает Украину». Ранее Маск назвал Крым российским, после чего запустил в соцсетях опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. В своем аккаунте в Twitter Маск написал, что Крым принадлежал России, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Кроме того, бизнесмен назвал четыре пункта для урегулирования конфликта, а также усомнился в возможности победы Украины в случае обострения военного конфликта с Россией. В ответ на это экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник в нецензурной форме попросил Илона Маска «отстать» от его страны.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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