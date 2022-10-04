На Запорожской АЭС готовы к визиту главы МАГАТЭ Гросси

05 октября 2022 в 05:37 Размер текста - 17 +

На Запорожской АЭС в любой момент готовы к визиту Гросси Фото: Таисия Воронцова © URA.RU На Запорожской АЭС в любой момент готовы к визиту генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Для него [главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси] всегда у нас открыты двери. <…> Сколько раз он приедет? Хоть каждую неделю, лишь бы у него были время и возможность для этого. <…> Российская сторона абсолютно точно предоставит все возможности и для повторного, и для третьего, и четвертого, и для любого количества посещений», — сказал Карчаа. Его слова передает ТАСС. Ранее в Кремле сообщали, что ждут миссию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Однако перед приездом в Энергодар Гросси прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер попросил Гросси «сделать больше, чем просто провести инспекцию» на Запорожской АЭС, сообщал телеканал CNN. Сам Гросси заявлял, что МАГАТЭ продолжит переговоры по созданию безопасной зоны вокруг атомной электростанции.

На Запорожской АЭС в любой момент готовы к визиту генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Для него [главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси] всегда у нас открыты двери. <…> Сколько раз он приедет? Хоть каждую неделю, лишь бы у него были время и возможность для этого. <…> Российская сторона абсолютно точно предоставит все возможности и для повторного, и для третьего, и четвертого, и для любого количества посещений», — сказал Карчаа. Его слова передает ТАСС. Ранее в Кремле сообщали, что ждут миссию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Однако перед приездом в Энергодар Гросси прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер попросил Гросси «сделать больше, чем просто провести инспекцию» на Запорожской АЭС, сообщал телеканал CNN. Сам Гросси заявлял, что МАГАТЭ продолжит переговоры по созданию безопасной зоны вокруг атомной электростанции.