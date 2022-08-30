CNN: Зеленский просил главу МАГАТЭ изменить цель визита на ЗАЭС

30 августа 2022 в 22:04 Размер текста - 17 +

Зеленский попросил Гросси «сделать больше, чем провести инспекцию» Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси попросил его «сделать больше, чем просто провести инспекцию» на Запорожской АЭС. Детали разговора Зеленского и Гросси представил телеканал CNN. «Зеленский сказал Гросси, что миссия МАГАТЭ в Украине является „срочной“ и что Украина хочет, чтобы ее команда сделала больше, чем просто провела инспекцию на АЭС, заявив, что необходимы стратегические решения», — передает CNN на своем сайте. Ранее в Кремле сообщали, что ждут миссию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Однако перед приездом в Энергодар Гросси прибыл в Киев на встречу с Зеленским. Ожидается, что члены МАГАТЭ прибудут на ЗАЭС 31 августа и пробудут там до 3 сентября. Их визит связан с постоянными обстрелами станции со стороны ВСУ. Гроссии отмечал, что обстрелы станции может прекратить только постоянное присутствие членов агентства на месте.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси попросил его «сделать больше, чем просто провести инспекцию» на Запорожской АЭС. Детали разговора Зеленского и Гросси представил телеканал CNN. «Зеленский сказал Гросси, что миссия МАГАТЭ в Украине является „срочной“ и что Украина хочет, чтобы ее команда сделала больше, чем просто провела инспекцию на АЭС, заявив, что необходимы стратегические решения», — передает CNN на своем сайте. Ранее в Кремле сообщали, что ждут миссию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Однако перед приездом в Энергодар Гросси прибыл в Киев на встречу с Зеленским. Ожидается, что члены МАГАТЭ прибудут на ЗАЭС 31 августа и пробудут там до 3 сентября. Их визит связан с постоянными обстрелами станции со стороны ВСУ. Гроссии отмечал, что обстрелы станции может прекратить только постоянное присутствие членов агентства на месте.