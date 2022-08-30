CNN: Зеленский просил главу МАГАТЭ изменить цель визита на ЗАЭС

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский попросил Гросси «сделать больше, чем провести инспекцию» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси попросил его «сделать больше, чем просто провести инспекцию» на Запорожской АЭС. Детали разговора Зеленского и Гросси представил телеканал CNN.

«Зеленский сказал Гросси, что миссия МАГАТЭ в Украине является „срочной“ и что Украина хочет, чтобы ее команда сделала больше, чем просто провела инспекцию на АЭС, заявив, что необходимы стратегические решения», — передает CNN на своем сайте.

Ранее в Кремле сообщали, что ждут миссию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Однако перед приездом в Энергодар Гросси прибыл в Киев на встречу с Зеленским. Ожидается, что члены МАГАТЭ прибудут на ЗАЭС 31 августа и пробудут там до 3 сентября. Их визит связан с постоянными обстрелами станции со стороны ВСУ. Гроссии отмечал, что обстрелы станции может прекратить только постоянное присутствие членов агентства на месте.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси попросил его «сделать больше, чем просто провести инспекцию» на Запорожской АЭС. Детали разговора Зеленского и Гросси представил телеканал CNN. «Зеленский сказал Гросси, что миссия МАГАТЭ в Украине является „срочной“ и что Украина хочет, чтобы ее команда сделала больше, чем просто провела инспекцию на АЭС, заявив, что необходимы стратегические решения», — передает CNN на своем сайте. Ранее в Кремле сообщали, что ждут миссию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Однако перед приездом в Энергодар Гросси прибыл в Киев на встречу с Зеленским. Ожидается, что члены МАГАТЭ прибудут на ЗАЭС 31 августа и пробудут там до 3 сентября. Их визит связан с постоянными обстрелами станции со стороны ВСУ. Гроссии отмечал, что обстрелы станции может прекратить только постоянное присутствие членов агентства на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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