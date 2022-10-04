В Волновахе (ДНР) состоялось торжественное открытие общежития, восстановленного строителями из ЯНАО. Скорость работы по восстановлению объекта высоко оценила администрация города в официальном telegram-канале.
«4 октября 2022 года, в г. Волноваха новый шаг на пути восстановления Донецкой Народной Республики! В поразительно короткие сроки подрядчик „Горстрой“ от Ямало—Ненецкого автономного округа произвел капитальный ремонт общежития», — сообщает администрация Волновахи в Telegram.
Глава администрации Волновахского района Константин Зинченко поблагодарил губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и всех ямальцев за оказанную помощь. Ямал на церемонии открытия представил специалист отдела тех. строительства дирекции капитального строительства и инвестиций Евгений Кузьмин.
Ранее URA.RU рассказало, что ямальские строители восстановили важный социальный объект. Общежитие для специалистов стало третьим объектом, восстановленным в Волновахе.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, цель которой избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны нацбатов и ВСУ. Специалисты из ЯНАО восстанавливают в Волновахе объекты, пострадавшие от действий националистов.
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