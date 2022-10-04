Власти Волновахи оценили скорость работы строителей ЯНАО. Фото

В Волновахе (ДНР) прошло открытие общежития, восстановленного рабочими ЯНАО

05 октября 2022 в 05:40 Размер текста - 17 +

Строители из ЯНАО в короткие сроки восстановили общежитие в ДНР (фото из архива) Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Волновахе (ДНР) состоялось торжественное открытие общежития, восстановленного строителями из ЯНАО. Скорость работы по восстановлению объекта высоко оценила администрация города в официальном telegram-канале. «4 октября 2022 года, в г. Волноваха новый шаг на пути восстановления Донецкой Народной Республики! В поразительно короткие сроки подрядчик „Горстрой“ от Ямало—Ненецкого автономного округа произвел капитальный ремонт общежития», — сообщает администрация Волновахи в Telegram. Глава администрации Волновахского района Константин Зинченко поблагодарил губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и всех ямальцев за оказанную помощь. Ямал на церемонии открытия представил специалист отдела тех. строительства дирекции капитального строительства и инвестиций Евгений Кузьмин. Ранее URA.RU рассказало, что ямальские строители восстановили важный социальный объект. Общежитие для специалистов стало третьим объектом, восстановленным в Волновахе. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, цель которой избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны нацбатов и ВСУ. Специалисты из ЯНАО восстанавливают в Волновахе объекты, пострадавшие от действий националистов. Открытие общежития в Волновахе Фото: telegram-канал «Волноваха ДНР АДМИНИСТРАЦИЯ»

В Волновахе (ДНР) состоялось торжественное открытие общежития, восстановленного строителями из ЯНАО. Скорость работы по восстановлению объекта высоко оценила администрация города в официальном telegram-канале. «4 октября 2022 года, в г. Волноваха новый шаг на пути восстановления Донецкой Народной Республики! В поразительно короткие сроки подрядчик „Горстрой“ от Ямало—Ненецкого автономного округа произвел капитальный ремонт общежития», — сообщает администрация Волновахи в Telegram. Глава администрации Волновахского района Константин Зинченко поблагодарил губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и всех ямальцев за оказанную помощь. Ямал на церемонии открытия представил специалист отдела тех. строительства дирекции капитального строительства и инвестиций Евгений Кузьмин. Ранее URA.RU рассказало, что ямальские строители восстановили важный социальный объект. Общежитие для специалистов стало третьим объектом, восстановленным в Волновахе. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, цель которой избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны нацбатов и ВСУ. Специалисты из ЯНАО восстанавливают в Волновахе объекты, пострадавшие от действий националистов.