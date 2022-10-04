04 октября 2022
03 октября 2022

Власти Волновахи оценили скорость работы строителей ЯНАО. Фото

В Волновахе (ДНР) прошло открытие общежития, восстановленного рабочими ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Строители из ЯНАО в короткие сроки восстановили общежитие в ДНР (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Волновахе (ДНР) состоялось торжественное открытие общежития, восстановленного строителями из ЯНАО. Скорость работы по восстановлению объекта высоко оценила администрация города в официальном telegram-канале.

«4 октября 2022 года, в г. Волноваха новый шаг на пути восстановления Донецкой Народной Республики! В поразительно короткие сроки подрядчик „Горстрой“ от Ямало—Ненецкого автономного округа произвел капитальный ремонт общежития», — сообщает администрация Волновахи в Telegram.

Глава администрации Волновахского района Константин Зинченко поблагодарил губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и всех ямальцев за оказанную помощь. Ямал на церемонии открытия представил специалист отдела тех. строительства дирекции капитального строительства и инвестиций Евгений Кузьмин.

Ранее URA.RU рассказало, что ямальские строители восстановили важный социальный объект. Общежитие для специалистов стало третьим объектом, восстановленным в Волновахе.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, цель которой избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны нацбатов и ВСУ. Специалисты из ЯНАО восстанавливают в Волновахе объекты, пострадавшие от действий националистов.

Открытие общежития в Волновахе
Фото:

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В Волновахе (ДНР) состоялось торжественное открытие общежития, восстановленного строителями из ЯНАО. Скорость работы по восстановлению объекта высоко оценила администрация города в официальном telegram-канале. «4 октября 2022 года, в г. Волноваха новый шаг на пути восстановления Донецкой Народной Республики! В поразительно короткие сроки подрядчик „Горстрой“ от Ямало—Ненецкого автономного округа произвел капитальный ремонт общежития», — сообщает администрация Волновахи в Telegram. Глава администрации Волновахского района Константин Зинченко поблагодарил губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и всех ямальцев за оказанную помощь. Ямал на церемонии открытия представил специалист отдела тех. строительства дирекции капитального строительства и инвестиций Евгений Кузьмин. Ранее URA.RU рассказало, что ямальские строители восстановили важный социальный объект. Общежитие для специалистов стало третьим объектом, восстановленным в Волновахе. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, цель которой избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны нацбатов и ВСУ. Специалисты из ЯНАО восстанавливают в Волновахе объекты, пострадавшие от действий националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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